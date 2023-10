Game thủ Starfield thiết kế tàu 'nhện khổng lồ' gây bão

Starfield là trò chơi khám phá không gian rộng lớn của nhà phát hành Bethesda. Vũ trụ Starfield cũng là nơi ươm mầm cho trí tưởng tượng thông qua sự khéo léo để người chơi có thể thiết kế ra những con tàu vũ trụ độc đáo. Sự sáng tạo của cộng đồng Starfield dường như không có giới hạn, luôn vượt qua ranh giới của những gì có thể trong trò chơi này. Các game thủ đã tận dụng tối đa các chức năng trong Starfield để biến những con tàu bình dân thành một thứ gì đó phi thường, nâng cao cảm giác trải nghiệm lên mức tối đa.

The Widow dươc chia sẻ trên mạng xã hội Reddit

Mới đây, một người chơi Starfield đã chế tạo và chia sẻ trên mạng xã hội một con tàu trông giống như một con nhện khổng lồ. Sự khéo léo của người chơi Starfield một lần nữa lại được tỏa sáng, lần này là trong việc chế tạo một con tàu vũ trụ bất chấp hình dạng thông thường, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tham gia thảo luận về hình thù con tàu mang tên The Widow (Góc phụ) này.

The Widow được người dùng mạng xã hội Reddit tên "Slippytoe" chia sẻ đã gây "bão like". Không chỉ vậy, sự chú ý đến từng chi tiết của cộng đồng đã khiến The Widow thu hút mạnh sự chú ý. Con tàu thể hiện bản chất của loài nhện không gian với hai màu đỏ và đen, hoàn chỉnh với 8 chân. Mặc dù có đầy đủ những chi tiết của một con tàu không gian nhưng Widow có hình dáng như thể nó thuộc về đời sống hoang dã phong phú của thế giới Starfield.

The Widow khá giống với nhện trong phim Starship Tropper

Bài chia sẻ The Widow nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận, tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi về hình dáng thực sự của con tàu. Một số người so sánh The Widow trông giống chủng tộc Reapers trong serrie game nổi tiếng Mass Effect hay những quái thú trong loạt phim đình đám Starship Tropper. Ngoài ra, một số người dùng khác còn liên tưởng The Widow với nhân vật chính trong loạt phim hài về siêu anh hùng có tên The Tick với câu khẩu hiệu mang tính biểu tượng "Cái thìa" cùng 2 chiếc râu trên đầu. Một số ý kiến khác cho rằng The Widow ngoài việc giống một con nhện, nó có trông giống con bọ chét.

Việc khám phá không gian được đưa lên một tầm cao mới với nhiều tùy chọn và chức năng để tùy chỉnh tàu. Trong Starfield, tàu không chỉ là phương tiện vận chuyển giữa các vì sao. Chúng cũng là công cụ quan trọng để chiến đấu ngoài không gian, thu thập tài nguyên và trong một số trường hợp là các giao dịch bí mật xuyên biên giới vũ trụ rộng lớn. Người chơi có quyền tự do lựa chọn các tàu có kích cỡ và chức năng khác nhau với khả năng cải tiến và tùy chỉnh chúng để tạo ra những thiết kế độc đáo và đáng chú ý phù hợp với phong cách ưa thích của họ khi phóng ra ngoài không gian.

Sự đổi mới không ngừng nghỉ và thể hiện nghệ thuật của cộng đồng thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của trò chơi, cho phép người chơi thêm dấu ấn cá nhân của mình vào vũ trụ rộng lớn và phong phú của Starfield . Khi người chơi tiếp tục khám phá, sáng tạo và kết nối trong phạm vi của "Hệ thống định cư", rõ ràng họ rất mong đợi sự xuất hiện của nhiều phi thuyền kiểu như The Widow.