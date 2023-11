Game thủ Việt hào hứng với chung kết thế giới SWC2023

Game thủ Việt được hòa chung không khí hào hứng pha chút hồi hộp của người hâm mộ Summoners War trên toàn thế giới khi nhà phát hành Com2us cũng tổ chức một sự kiện offline dành cho người chơi Summoners War tại Việt Nam cùng xem chung kết thế giới SWC2023.

Những nhà hiệu triệu đến với sự kiện được tham gia rất nhiều hoạt động để nhận các quà tặng đặc biệt như chụp ảnh check-in cùng cô nàng cosplayer xinh đẹp, dự đoán nhà vô địch SWC2023, vòng quay may mắn hay tham gia trả lời các câu đố hóc búa với trò chơi Quiz Game.

Sự kiện cùng xem Chung kết thế giới SWC2023 tại Việt Nam được tổ chức tại phòng chiếu của rạp chiếu phim với hệ thống âm thanh sống động cùng hình ảnh 4K sắc nét đã đem tới trải nghiệm đắm mình trong những trận tranh tài quyết liệt của vòng chung kết thế giới vô cùng mãn nhãn cho người tham gia.

Hành trình 3 tháng của giải đấu Summoners War World Arena Championship 2023 (SWC2023) đã khép lại nhưng dư âm của giải đấu vẫn còn nguyên vẹn trong nhà hiệu triệu của Summoners War. Trải qua những vòng loại cam go, gay cấn để tìm ra 8 hạt giống xuất sắc nhất cùng giao tranh tại Chung kết thế giới. Tới với vòng thi đấu này, có nhiều tuyển thủ hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 2 trong hành trình Summoners War của mình. Và cùng với đó là niềm hi vọng của hàng trăm nghìn người hâm mộ trên toàn thế giới cùng theo dõi giải đấu được tường thuật trực tiếp với 12 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có Tiếng Việt, để phục vụ khán giả toàn cầu.

Trải qua những màn giao tranh khốc liệt ở trận bán kết giữa 2 vương là LEST cựu vô địch SWC2019 và DILIGENT-YC cựu vô địch SWC 2021, cả hai đều đang hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 2 trong sự nghiệp. May mắn đã mỉm cười với LEST khi anh đã giành được tấm vé tiến vào trận Chung Kết với đối thủ nặng ký là TrueWhale. Kết quả chung cuộc, tuyển thủ LEST đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 để trở thành nhà hiệu triệu đầu tiên hai lần bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu danh giá SWC.

Giải đấu SWC với tổng giá trị giải thưởng lên tới 250.000 USD. Nhà vô địch SWC nhận được 100.000 USD, một chiếc cúp vô địch, bức tượng Fire Chimera (Rakan) khổng lồ. Á quân TRUEWHALE nhận được 20.000 USD và DILIGENT-YC cùng với PINKROID nhận được 10.000 USD khi giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Nhà phát hành Com2uS cam kết sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện giải dấu SWC hơn nữa để góp phần mang lại thành công cho tựa game Summoners War.