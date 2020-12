12 game đồ họa khủng sắp ra mắt trong năm 2021

Khi phần cứng và công nghệ hình ảnh ngày càng tân tiến thì số lượng các game có đồ họa “khủng” ngày càng nở rộ. Dưới đây là danh sách các tựa game đồ họa khủng sắp ra mắt trong năm 2021 mà bạn có thể cân nhắc để sử dụng trên các máy chơi game đời mới của mình:

1. Crimson Desert

Sau thành công của MMO Black Desert Online, tựa game sắp ra mắt Crimson Desert là một sản phẩm khác ủa Pearl Abyss. Tại lễ trao giải The Game Awards, họ đã tung ra một đoạn trailer dài 5 phút để giới thiệu lối chơi của Crimson Desert, theo đó tựa game là một cuộc phiêu lưu hành động trong thế giới mở có cả chế độ chơi đơn và chế độ nhiều người chơi trực tuyến trong thế giới giả tưởng của Pywel.

Crimson Desert sẽ ra mắt trên PC cũng như các hệ máy PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series vào mùa đông năm 2021.

2. Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2021. Phiên bản này sẽ có vùng đất của các Mothercrystal có tên là Valisthea. Sony đã công bố thông tin chi tiết đầy đủ của trò chơi trên trang web của Final Fantasy XVI theo đó tựa game này sẽ chỉ có trên PS5.

3. Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West là phần tiếp theo rất được mong đợi của Horizon Zero Dawn được giới phê bình đánh giá cao và sẽ dành riêng cho PS5, dự kiến phiên bản PS4 sẽ ra mắt sau năm 2021.

4. Phantasy Star Online 2: New Genesis

Phantasy Star Online 2: New Genesis sẽ không phải là bản mở rộng hoặc thay thế cho Phantasy Star Online 2. Tuy nhiên, Microsoft và Sega đã tiết lộ rằng New Genesis sẽ là một "vũ trụ hoàn toàn mới", sẽ cùng tồn tại với Phantasy Star Online 2. Trò chơi nhập vai trực tuyến mở này sẽ hoàn toàn miễn phí trên Xbox Series và PC.

5. Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 sẽ là phần thứ tám trong sê-ri Gran Turismo kể từ khi ra mắt vào năm 1997. Trò chơi sẽ chuyển sang các bảng điều khiển có đồ hoạ 4K. Nó sẽ có màn hình chính động và chế độ chiến dịch mới. Trò chơi dự kiến sẽ được phát hành trên PS5 vào năm 2021.

6. Kena Bridge of Spirits

Dự kiến phát hành vào mùa thu năm 2020 tuy nhiên Kena: Bridge of Spirits sẽ bị trì hoãn vào quý đầu tiên của năm 2021. Đây sẽ là một tựa game PS5, đồng thời cũng sẽ có trên PS4 và PC.

7. Project EVE (2021-2022)

Theo Shift Up, Project Eve sẽ có mặt trên các nền tảng PS5, Xbox Series X và PC. Video giới thiệu gameplay và màn đánh trùm cùng với ảnh chụp màn hình cũng được tung ra cho thấy đồ họa hoành tráng. Hiện vẫn chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng có vẻ như tựa game sẽ sớm ra mắt vào năm 2021 hoặc đến năm 2022.

8. Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart là một tựa game trên nền tảng PS5 sắp ra mắt của Insomniac Games dự kiến ra mắt vào kỳ nghỉ 2020. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt của game.

9. Sons of the Forest

Theo một đoạn trailer được phát hành vào tháng 12.2020, Sons of the Forest sẽ được phát hành vào năm 2021 trên PC. Đây là phần tiếp theo của The Forest, một trò chơi kinh dị sinh tồn được yêu thích.

10. Project Awakening

Project Awakening là game nhập vai thế giới mở Nhật Bản được Cygames phát triển kể từ năm 2018 có đồ họa hoành tráng. Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác khi nào tựa game sẽ ra mắt nhưng dự đoán có thể được phát hành sớm nhất vào năm 2021 nếu không có sự chậm trễ nào nữa. Project Awakening dự kiến phát hành trên PS4 và PS5, và theo một số nguồn tin thì phiên bản PC sẽ ra mắt sau đó.

11. Athia (2022-2023)

Square Enix đang phát triển Project Athia, một tựa game phiêu lưu nhập vai mới lạ. Hiện vẫn chưa có ngày phát hành chính thức nhưng dự kiến sẽ có các phiên bản trên PC và PS5.

12. Black Myth: Wukong (2022-2023)

Black Myth: Wukong là dự án quy mô lớn đầu tiên của Game Science, một nhà phát triển độc lập của Trung Quốc . Trò chơi có vẻ rất tham vọng và có cốt truyện dựa trên Tây Du Ký. Nhà phát triển nhắm đến việc phát hành trò chơi trên cả PC và console, mặc dù vẫn chưa có ngày phát hành chính thức nhưng cộng đồn g dự đoán là vào năm 2022 hoặc 2023.

Trong danh sách các game có đồ họa khủng sắp ra mắt trong năm 2021 kể trên bạn yêu thích game nào nhất, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!