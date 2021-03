Như vậy là thương vụ mua lại ZeniMax Media và Bethesda của Microsoft đã có những kết quả đầu tiên khi Bethesda và các studio con hiện nằm dưới sự bảo trợ của Xbox Game Studios. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành công nghiệp game và thương hiệu Xbox cũng như những người đăng ký Xbox Game Pass. Như đã xác nhận trong hội nghị bàn tròn Bethesda Joins Xbox gần đây, Xbox Game Pass sẽ có 20 tựa game Bethesda bắt đầu từ ngày 12.3.

Tất cả các tựa game này sẽ có thể chơi được trên Xbox Game Pass thông qua Xbox One và Xbox Series X, và nhiều tựa game trong số đó sẽ có các nền tảng khác như PC và Android. Những tựa game của Bethesda có mặt trên Xbox Game Pass lần này bao gồm một số trò chơi nổi tiếng nhất của công ty như Dishonored, Doom, Fallout: New Vegas và Fallout 4, Elder Scrolls 3: Morrowind, Elder Scrolls 4: Oblivion, các trò chơi Wolfenstein và The Evil Within.

Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ đáng chú ý, như The Evil Within 2, Fallout 3 không được đưa vào danh sách. Ngoài ra bản Rage gốc và Wolfenstein 2 cũng không còn xuất hiện nữa. Không rõ lý do tại sao có sự khác biệt này, nhưng có thể là do các thỏa thuận hiện có mà Bethesda có với các trò chơi đó. Cũng không loại trừ khả năng những tựa game này được giữ lại để tạo những cú bất ngờ về sau.

Dưới đây là danh sách 20 tựa game Bethesda có mặt trên Xbox Game Pass lần này:

- Dishonored

- Dishonored 2

- Doom

- Doom 2

- Doom 64

- Doom 3

- Fallout: New Vegas

- Fallout 4

- Fallout 76

- Prey

- Rage 2

- The Elder Scrolls 3: Morrowind

- The Elder Scrolls 4: Oblivion

- The Elder Scrolls 5: Skyrim

- The Elder Scrolls Online

- The Evil Within

- Wolfenstein: The New Order

- Wolfenstein: The Old Blood

- Wolfenstein: Youngblood