3 'chàng lính ngự lâm' Việt đồng diễn tại Chung Kết Đấu Trường Sinh Tồn

VirusS là một trong những streamer đời đầu và nổi tiếng nhất nhì của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Với lối dẫn chuyện dí dỏm, thông minh, và đặc biệt chơi game cực giỏi đã giúp cho các buổi livestream của anh luôn thu hút đông đảo người xem.

Bên cạnh streamer , ViruSs còn lấn sân sang lĩnh vực MC cho các kênh truyền thông và sáng tác nhạc. Một số sản phẩm hit của anh được giới trẻ yêu thích như: Thằng điên, Trời giấu trời mang đi, Trái đất đẹp nhất khi có em...

Với sự góp mặt của VirusS trong vai trò bình luận viên cho trận Chung Kết Đấu Trường Sinh Tồn mùa xuân 2020 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn bình luận sôi động, hài hước.

AS Mobile là một trong những streamer, youtuber hàng đầu của game Free Fire. AS Mobile tên thật là Nguyễn Hữu Sang sinh năm 1996, hiện anh chàng đang sở hữu kênh youtube lên đến 2 triệu lượt sub. Tên tuổi của anh gắn liền với một số nhân vật nổi tiếng trong làng streamer Free Fire như StarBoyVN, PNV, Sỹ Kẹo.

Hiểu rõ về cộng đồng Free Fire nên AS Mobile sẽ có nhiều lợi thế hơn trong vai trò bình luận viên

Không quá nổi tiếng như VirusS hay AS Mobile nhưng Hùng Akira là một mảnh ghép thú vị trong bộ 3 quyền lực tại trận chung kết lần này. So với hai đàn anh của mình, Hùng Akira có những lợi thế riêng khi biết khuấy động trận đấu và làm rất nhiều "trò hay ho" để thu hút khán giả.

Bên cạnh sự xuất hiện của 3 vị khách mời trên, tại trận chung kết này, game thủ sẽ còn được xem màn live đầu tiên trong lịch sử của Streamer Rap Battle cùng Cô Ngân, Gao Bạc...Và tất nhiên là cuộc chiến khốc liệt giữa 12 đội tuyển để giành lấy chức vô địch với tiền thưởng lên đến 350 triệu đồng.

Chung kết Đấu Trường Sinh Tồn mùa xuân 2020 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 29.03, trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Free Fire.