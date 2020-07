9 tính năng bí ẩn trong The Legend of Zelda có thể bạn chưa biết

The Legend of Zelda nổi tiếng với những tính năng ẩn, từ Ocarina of Time cho đến Breath of the Wild, có rất nhiều tính năng độc đáo mà họ để game thủ tự khám phá. Hầu hết các tính năng này đều không ảnh hưởng đến gameplay , ngược lại còn mang đến nhiều lợi ích cho người chơi.

9. Sửa chữa biển báo

Trong cả The Legend of Zelda: Ocarina of Time và The Legend of Zelda: Wind Waker, Link có thể sửa các bảng hiệu bị hỏng bằng cách hát một bài hát, sau đó các mảnh ký hiệu nổi lên một cách kỳ diệu và tự ghép lại với nhau.

Trong Ocarina of Time, nếu người chơi sử dụng sáo Ocarina để chơi "Zelda's Lullaby", các bảng hiệu sẽ được sửa chữa. Trong Wind Waker cũng tương tự khi chơi bản "The Wind God Aria".

8. Chơi đùa cùng chó

Chó thường xuất hiện trong suốt các trò chơi The Legend of Zelda, nhưng trong The Legend of Zelda: Breath of the Wild, các tương tác với này sinh động hơn. Nếu Link ném một nhánh cây gần con chó, con chó sẽ đón lấy. Nếu Link ném một quả táo cho một con chó, người bạn lông xù sẽ đuổi theo và ăn trái táo.

Các hành động này sẽ xây dựng mối liên kết của Link với chú chó, sau đó nó sẽ này dẫn Link đến kho báu ẩn giấu.

7. Dịch cổ ngữ Hylian

Có sáu loại cổ ngữ Hylian mang những thông điệp khác nhau. Ví dụ như trong The Legend of Zelda: Twilight Princess in the Temple of Time, khi người chơi nhìn vào văn bản trên tường bao quanh cửa, họ thực sự có thể dịch văn bản sang tiếng Anh. Hóa ra văn bản này cho người chơi biết cách mở khóa cánh cửa thời gian. Thật đáng tiếc vì nhiều game thủ thậm chí không thể nhìn thấy văn bản cho đến khi bước vào cánh cửa thời gian.

6. Tạo pháo hoa

Breath of the Wild có nhiều tùy biến hơn so với phiên bản trước đó. Game thủ có thể tạo ra một màn trình diễn pháo hoa trong trò chơi này. Tin hay không tùy bạn, đây không phải là một bản mod.

Thành phần chính để tạo ra pháo hoa là sừng rồng, nếu không có sừng rồng thì người chơi chỉ cần bom. Rốt cuộc, có vẻ như pháo hoa khá đắt.

5. Cưỡi ngựa? Xưa rồi

Như thể Epona không đủ tốt, trong Breath of the Wild, Link có thể cưỡi tất cả các loài động vật có vú, thậm chí cả động vật thần thoại. Đúng vậy, trong Breath of the Wild, ngay cả Lynels và Spirit Horse cũng có thể thuần hóa thành thú cưỡi cho game thủ nào thực sự sự kiên nhẫn.

Tuy nhiên phương pháp này không phải lúc nào cũng có tác dụng. Nếu người chơi cưỡi ngựa Thần đến chuồng ngựa và cố gắng giữ nó, người chủ sở hữu chuồng ngựa sẽ buộc Link phải rời đi. Tương tự như vậy, việc cưỡi một con gấu cũng không quá tuyệt vời. Có lẽ tốt nhất là chỉ nên cưỡi ngựa.

4. Hòn đá nhiều chuyện biến thành tên lửa

Khi ném bom vào những hòn đá nhiều chuyện sẽ biến chúng thành tên lửa kiểu NASA . Mặc dù các fan của The Legend of Zelda đều biết điều này tuy nhiên nhà phát triển game không chủ động thông báo.

Tính năng này xuất hiện lần đầu tiên trong Ocarina of Time và sau đó tiếp tục trong Majora's Mask và Skyward Sword với mục đích chỉ thuần giải trí

3. Chôm cái mũ của người câu cá

Người hùng của chúng ta luôn xuất hiện với dáng vẻ chính chuyên, tuy nhiên tính năng ẩn này cho phép Link tinh nghịch một chút. Trong Ocarina of Time, có thể sử dụng cần câu để đánh cắp chiếc mũ của người câu cá.

Nếu Link ném chiếc mũ đi, anh ta sẽ bị phạt, nhưng anh ta có quyền lựa chọn là trả lại chiếc mũ cho người ngư dân. Tuy nhiên, người chơi có thể hy sinh 50 rupee bằng cách chọn để có một chút niềm vui huyên náo.

2. Máy bay giấy

Trong Majora's Mask, người chơi có thể tìm thấy một chiếc máy bay giấy ở lâu đài Ikana. Có rất nhiều tin đồn về chiếc máy bay này và tại sao nó tồn tại trong trò chơi, nhưng Nintendo xác nhận không có lý do gì đặc biệt.

Nhiều người hâm mộ tin rằng chiếc máy bay giấy là tàn dư của một nhiệm vụ phụ bị hủy bỏ, trong khi những người khác cho rằng đó là một quả trứng Phục sinh vô nghĩa. Bất kể những tin đồn, nó đơn giản chỉ nằm ở đó. Máy bay không di chuyển hay làm gì cả.

1. Ăn cắp đồ vật

Trong The Legend of Zelda: Twilight Princess, người chơi có thể ăn cắp dầu đèn lồng và lọ thuốc đỏ từ chú chim Trill của Coro. Mặc dù vậy, Trill không xem nhẹ điều này và sẽ đuổi theo Link mỗi khi anh ta đến gần cửa hàng cho đến khi anh ấy trả tiền.