Bất chấp những hoài nghi về tương lai của E3, chủ tịch Nintendo tỏ ra hào hứng với sự kiện này

Ngày dự kiến tổ chức E3 2021 chính thức được tiết lộ vào ngày 6.4 vừa qua, theo đó nhiều công ty tên tuổi như Microsoft và Nintendo sẽ xuất hiện. Ngoài ra còn một số công ty đáng chú ý khác bao gồm Ubisoft , Capcom, Take Two và Warner Bros. Electronic Arts sẽ không tham gia sự kiện này, nhưng họ sẽ tổ chức hội nghị EA Play của riêng mình như đã diễn ra trong vài năm qua.

Doug Bowser - Chủ tịch Nintendo của Mỹ đã bày tỏ sự vui mừng về sự trở lại của sự kiện này. Trong khi nhiều người trong ngành game tỏ ra hoài nghi về tương lai của E3 thì Bowser có vẻ hào hứng với viễn cảnh sự kiện này quay trở lại. Bowser cũng cho rằng sự kiện nếu tổ chức trên nền tảng kỹ thuật số sẽ vẫn hấp dẫn.

Theo như tin tức được đưa ra trong năm qua, Nintendo sẽ có rất nhiều tựa game lớn sắp ra mắt. Các tựa game như Metroid Prime 4, Splatoon 3, Bayonetta 3 và The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 hầu như khá im ắng trong thời gian qua và tin tức nào về các trò chơi được mong đợi này sẽ khiến E3 trở nên đặc biệt.