Black Desert Online: Đôi nét về bộ kỹ năng Succession và Awakening của Nova

Mùa giải mùa Đông tuy chỉ vừa bắt đầu được 2 tuần, nhưng các game thủ đã cảm thấy khá choáng ngợp với việc... bị "bão" thông báo đập đồ Tuvala thành công liên tục của các cư dân vùng sa mạc Black Desert Online . Mặc dù, Tuvala là một bộ trang bị gần-bằng-hơi-ngang-ngửa với set đồ boss nhưng tỉ lệ thành công cao gần như gấp 2 so với boss gear. Bản thân tác giả cực kì ngưỡng mộ những người may mắn và nhân phẩm tràn trề này (tại ông đập đồ nhọ thôi ông thần ơi!).

Đùa là vậy nhưng để có thể đi sâu chi tiết về bộ kỹ năng của nhân vật Nova này, trước hết đây là nhân vật có hệ thống kỹ năng khá "kỳ lạ". Bằng mắt thường, rõ ràng đây là một melee tanker với tay trái cầm chùy gai (Morning-star), tay phải cầm khiên thủ thành (Tower-shield) thế nhưng bộ skill là thuộc tính băng, lại còn có thể triệu hồi các chiến binh bóng tối... nghe như Necromancer vậy.

Succession của Nova vẫn là hệ thống skill main chính cơ bản, nhưng được buff thêm damage và hiệu ứng đi kèm, đồng thời có thêm 2 kỹ năng đặc biệt được chôm qua từ Awakening ngay khi bạn đạt cấp độ 59 và 60. Vũ khí sử dụng vẫn giữ nguyên như cũ, ngoại trừ việc bạn không thể sử dụng cùng lúc đồng thời cả Succession và Awakening. Ưu điểm nổi bật của dòng Succession này đó là phạm vi AoE siêu rộng, xử lý linh hoạt trong PvE nhưng lại hơi “thọt” khi PvP bởi vì bạn sẽ mất đi vài skill có block hoặc né tránh. Đối với một số nhân vật có Awakening mờ nhạt, thì Succession là một lựa chọn vô cùng phù hợp, ví dụ như Ranger hoặc Berserker.

Còn về Awakening, vũ khí mới của cô nàng sẽ là Sting... kiếm liễu (rapier), nghe có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng chưa chắc đâu, chờ đã đừng vội. Không rõ cô nàng này đi du học ở phương trời nào, có giả bộ lượm được bí kíp thất truyền trong thư viện hoàng gia ở Calpheon hay không, mà cô vừa có thể triệu hồi được quái khủng lại còn có cả vạn kiếm quy tông. Nếu tinh ý ở cuối clip trailer trên, bạn dễ dàng nhìn thấy cô còn triệu hồi được một con quỷ bóng đen, hoặc là Khalk - bóng tối kinh hoàng vùng sa mạc Valencia ... hoặc cũng có thể là Batman.

Chà, đến đây thì có thể khẳng định rằng, nhân vật Nova này chắc chắn đến từ vũ trụ DC.

Và đừng quên rằng, mã coupon HAPP-YNEW-YEAR-2021 đón chào năm mới 2021 có thời hạn sử dụng cho tới hết ngày 8/1/2021

- Bạn sẽ nhận được khá nhiều quà tặng đi kèm, trị giá hàng trăm Pearl Acoin (đồng nạp trong Black Desert Online) nhưng lưu ý là Thẻ đổi tên nhân vật sẽ được tính thời gian sử dụng ngay khi bạn nhận nó từ hòm thư (mail-box). Đừng quá lo lắng, bạn vẫn có thể nhét nó ngược lại vào thùng đồ gia đình chứ không bị khóa sử dụng cho nhân vật đã nhận nó.

"Lạy Chúa trên cao, turn down for what... chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy!" - anh Galex, nuốt nước mắt xúc động kể lại về thời đại xưa cũ khi Pearl Abyss nổi tiếng keo kiệt ki bo... tặng quà Tết và tri ân người chơi chỉ có 500 cục đá Cron, tương đương 1 tỷ đồng silver, con số lẻ anh chỉ mất 1 ngày vừa grind vừa ăn bơ để đạt được.