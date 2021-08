Danh tiếng 10 năm của gã khổng lồ Blizzard đã bị huỷ hoại chỉ trong 3 năm như thế này

Nửa đầu năm 2018 tương đối yên tĩnh đối với Blizzard, nhưng ngay sau khi Battle for Azeroth ra mắt vào tháng 8, những người chơi World of Warcraft đã bắt đầu nổi giận. Vào giai đoạn beta, người chơi bắt đầu phàn nàn về việc các hệ thống mới như Azerite Armor quá khó hiểu và không hợp thời, nhưng có vẻ như Blizzard đã không có thái độ tiếp thu và điều chỉnh nào. Đến tháng 9, mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức giám đốc trò chơi Ion Hazzikostas đã phải đưa ra lời xin lỗi tới cộng đồng và hứa sẽ tiếp thu và khắc phục các vấn đề của Battle cho Azeroth.

Morhaime đã gắn bó với Blizzard kể từ khi ông đồng sáng lập hãng vào năm 1991. Thay thế ông ở vị trí chủ tịch là J. Allen Brack, người trước đây từng là nhà sản xuất điều hành của World of Warcraft.

Trong khi người chơi World of Warcraft vẫn còn khó chịu về tình trạng của Battle for Azeroth thì tại BlizzCon 2018 thay vì tiết lộ những thông tin về Diablo 4 thì nhà thiết kế chính Wyatt Cheng lại đề cập đến "thiết bị di động", bạn có thể cảm thấy sự phấn khích của game thủ hoàn toàn bốc hơi.

Đó là một sai lầm lớn khi đặt tiết mục Diablo Immortal là phần cuối cùng của BlizzCon. Những người chơi đã từng háo hức chờ đợi một game Diablo PC cảm thấy bị lừa. Có vẻ như Blizzard quan tâm đến việc theo đuổi xu hướng hơn là mang đến cho game thủ những gì họ muốn. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Cheng sau đó hỏi một khán giả la ó "Sao, các bạn không có điện thoại à?" sau khi làm rõ rằng Immortal sẽ không phát hành trên PC. Điều đó sau này đã trở thành một meme được sử dụng bởi những game thủ bất mãn.

Vào tháng sau BlizzCon 2018, mọi thứ bắt đầu lắng xuống cho đến ngày 14.12 khi Blizzard thông báo rằng họ đang cắt giảm nhóm phát triển của Heroes of the Storm và đóng hoàn toàn giải đấu eSports ngay trước mùa giải 2019. Không có cảnh báo trước, toàn bộ đội phát triển, bình luận viên và nhân viên hỗ trợ đột nhiên thất nghiệp.

Mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên khi Heroes of the Storm hoạt động kém hiệu quả, nhưng game thủ và giới chuyên gia đã rất tức giận khi Blizzard đợi đến cuối năm để công bố tin tức này. Tệ hơn nữa, các đội thi đấu và những người trong cuộc thậm chí còn không được thông báo trước — họ phát hiện ra rằng sự nghiệp Heroes of the Storm của họ đã kết thúc cùng lúc với những người khác.