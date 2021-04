ĐH Kinh tế-Luật, FPT Polytechnic Đà Nẵng hạng 1 XGaming-UEC 2021

Đến dự sự kiện bế mạc XGaming – UEC 2021 có ông Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng - Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), ông Đỗ Việt Hùng, Tổng thư ký VIRESA cùng các đơn vị đồng hành, các vận động viên, sinh viên và đại diện các trường đại học, cao đẳng.

Sau hơn một tháng thi đấu, Ban tổ chức giải XGaming – UEC 2021 đã tìm ra tân vương tại hai nội dung thi đấu: PUBG Mobile và Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến. Cụ thể, đối với nội dung Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến, các thứ hạng đầu liên lần lượt thuộc về:

1. Never Back Down (Đại học Kinh tế - Luật).

2. New True Talents (Đại học Nguyễn Tất Thành).

3. Cyber Exe (Đại học Văn Lang).

Người đạt danh hiệu MVP (cá nhân xuất sắc) của nội dung này là Đoàn Quốc Cường của đội tuyển Never Back Down.

Trong khi đó, tại nội dung PUBG Mobile, các thứ hạng đầu tiên lần lượt thuộc về:

1. No Kill (Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng).

2. Legion of Doom (Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng).

3. Ơ kìa (Đại học FPT Hòa Lạc).

4. Pochiki House (Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên).

Danh hiệu MVP (cá nhân xuất sắc) của nội dung này thuộc về Nguyễn Từ Huy, thành viên của đội tuyển No Kill.

Bên cạnh việc chúc mừng các đội đã đạt thứ hạng cao trong giải đấu, ông Đỗ Việt Hùng, Tổng thư ký VIRESA, đánh giá cao sự cống hiến của tất cả các đội đã tham gia giải đấu.

“Tôi khẳng định rằng chúng ta đều là những người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng trong tình đoàn kết, hữu nghị và cùng nhau tạo nên sự thành công của giải đấu”, ông nói.

Tổng thư ký VIRESA cũng hy vọng XGaming – UEC 2021 sẽ là tiền đề khích lệ thể thao điện tử nói chung và phong trào thể thao điện tử trong sinh viên nói riêng phát triển, đặc biệt trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á – tức SEA Games 31- sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm nay.

UEC là hệ thống giải đấu quốc gia thường niên được diễn ra với mô hình giải đấu phong trào và bán chuyên dành cho sinh viên, với nội dung thi đấu chính thức được Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) lựa chọn dựa theo nhu cầu cũng như các điều kiện phù hợp cần thiết khác.

Năm nay, với mục tiêu lựa chọn các vận động viên và đội tuyển xuất sắc tham dự giải Thể thao điện tử Vô địch Quốc gia 2021, đồng thời cũng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31, VIRESA phối hợp cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần VNG chủ trì tổ chức giải Giải XGaming - UEC 2021 cho 2 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến và PUBG Mobile với tổng giá trị giải thưởng và quà tặng lên đến 500 triệu đồng.