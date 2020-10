Dragon Quest: The Adventure of Dai Anime sẽ ra mắt vào cuối tuần này

Dragon Quest là một tựa game kinh điển khi nói đến trò chơi điện tử. Sắp tới, các fan của tựa game này sẽ chứng kiến buổi ra mắt phiên bản anime mang tên Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Đã vài tháng kể từ khi Square Enix lần đầu tiên công bố kế hoạch cho loạt phim hoạt hình Dragon Quest và hiện tại, nó đã được lên kế hoạch ra mắt. Toei Animation, studio sản xuất loạt phim đã thông báo rằng cuộc phiêu lưu của Dai sẽ được công chiếu ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới , cùng thời điểm với công chiếu ở Nhật Bản.

Tập đầu tiên hiện có thể được xem trên các trang web phát trực tuyến khác nhau. Theo thông báo của Toei, Dragon Quest: The Adventure of Dai đã có mặt trên Hulu và Crunchyroll ở Mỹ. Crunchyroll cũng đang phát trực tuyến loạt phim trên khắp Bắc và Mỹ Latinh, cũng như các khu vực của Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Úc và New Zealand.

Adventure of Dai sẽ cung cấp nội dung cho người hâm mộ phong cách phiêu lưu giả tưởng cổ điển mà Dragon Quest được biết đến. Cùng với anime, Square Enix đang làm việc trên các trò chơi kết hợp sẽ ra mắt trong năm tới hoặc lâu hơn. Điều này bao gồm Dragon Quest: The Adventure of Dai - Xross Blade, tựa game arcade đầu tiên của loạt phim sẽ ra mắt trong các trò chơi điện tử Nhật Bản vào cuối tháng này.

Dragon Quest: The Adventure of Dai hiện đang phát trực tuyến trên Hulu, Crunchyroll và Anime Digital Network.