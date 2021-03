HOT: Thành Draw 'comeback', kết hợp cùng Triple D và Wxrdie

Sau vòng bảng và vòng Play-Off, 12 đại diện tham dự vào chung kết giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 chính thức lộ diện. Các đội tuyển như HEAVY, V Gaming, BTS, God Of Wolf,... sẽ cùng tham gia cạnh tranh ngôi vô địch của giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất Free Fire để tìm ra một cái tên xứng đáng nâng cao chiếc cúp danh giá. Không chỉ vậy, 2 đại diện mạnh nhất sẽ có cơ hội tham dự vào giải Free Fire quốc tế (FFWS 2021 SG) với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 46 tỉ đồng.

Để làm nóng thêm giải đấu cũng như cổ động cho các đội tuyển, Free Fire đã chính thức công bố bài hát chủ đề mang tên New Fire New Legend với sự góp mặt của Thành Draw và Wxrdie bên cạnh nhà sản xuất âm nhạc Triple D đã được công bố trước đó.

3 nghệ sĩ trẻ tài năng sẽ cùng thể hiện ca khúc chủ đề của giải Yomost ĐTST mùa Xuân 2021

Ca khúc New Fire New Legend đánh dấu lần đầu tiên Thành Draw quay trở lại đường đua âm nhạc hậu chương trình Rap Việt. Khi các thí sinh khác như TLinh, GDucky, MCK,... đã cho ra mắt những dự án của riêng mình thì Thành Draw có phần “im hơi lặng tiếng” hơn. Tuy vậy, khán giả vẫn không khỏi mong chờ màn “comeback” của chàng rapper sinh năm 1997 này bởi nguồn năng lượng khủng khiếp và sự “cháy” trong từng nhịp flow là một chất riêng khiến Thành Draw tạo ra được ấn tượng với khán giả.

New Fire New Legend là sản phẩm đầu tay của Thành Draw hậu Rap Việt

Thành Draw tên thật là Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1997. Anh chàng được công chúng biết tới nhiều hơn khi nằm trong top 8 chương trình Rap Việt nổi đình nổi đám trong năm 2020. Các sản phẩm nổi tiếng của Thành Draw bao gồm Vì Em So Đẹp, Thành Thật, Rồng Rắn Lên Mây,...Màn thể hiện của Thành Draw rất được đón đợi không chỉ bởi đây là lần tái xuất đầu tiên của anh chàng, mà còn bởi ca khúc có phần thể hiện của cả rapper Wxrdie và nhà sản xuất âm nhạc tài năng - Triple D.

Chàng rapper trẻ Wxrdie sẽ kết hợp cùng Thành Draw và Triple D trong sản phẩm âm nhạc mới

Bên cạnh Thành Draw, Wxrdie cũng là một nhân tố được nhiều khán giả nhiệt tình ủng hộ khi kết hợp cùng 2 nghệ sĩ còn lại trong New Fire New Legend. Wxrdie là chàng rapper trẻ có tiếng trong giới underground và được công chúng quan tâm nhiều hơn sau chương trình King Of Rap. Nhạc của Wxrdie thu hút người nghe ở cách anh chàng chơi fast flow và gieo vần điêu luyện. Các sản phẩm âm nhạc chất lượng của Wxrdie được công chúng đón nhận nhiệt tình, điển hình như bài rap Harder của anh chàng đã thu về hơn 500 lượt xem chỉ sau 2 tuần ra mắt.

Trước đó, Triple D đã gây ấn tượng với khán giả khi phối hợp cùng Orange và Đạt Maniac trong ca khúc Sinh Tồn Để Chiến Thắng - bài hát chủ đề của giải Đấu Trường Sinh Tồn mùa Đông 2020. Ca khúc nhận được nhiều lời khen có cánh từ phía cộng đồng mạng, MV Sinh Tồn Để Chiến Thắng cũng nhanh chóng đạt được hơn 1 triệu lượt xem ngay sau đó. Do vậy, việc một lần nữa hợp tác cùng Đấu Trường Sinh Tồn của Triple D nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một sản phẩm âm nhạc bắt tai và chất lượng từ sự kết hợp của 3 nghệ sĩ trẻ tài năng.

Bài hát chủ đề giải ĐTST mùa Đông 2020 có sự góp mặt của Orange, Đạt Maniac và TripleD

New Fire New Legend được ấn định ra mắt vào ngày 30.3 tới đây - chỉ 5 ngày trước thềm chung kết của giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021. Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng cháy bỏng hơn cho cả tuyển thủ và người hâm mộ để cùng hướng về ngày chung kết của giải với một tinh thần rạo rực, khát khao hơn.

Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 là giải đấu thể thao điện tử cấp độ cao nhất của Free Fire Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 tỉ đồng. 12 đội tuyển tham gia tranh tài tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 4.4 không chỉ để đem về ngôi vô địch mà còn cạnh tranh cơ hội để tham gia giải đấu quốc tế Free Fire World Series 2021 SG với tổng phần thưởng hơn 46 tỉ đồng sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây.

HEAVY liệu có thể bảo toàn ngôi vô địch hay một “luồng gió lạ” nào sẽ góp phần kiến tạo nên huyền thoại mới của giải? Cùng đón chờ những diễn biến mới tại ngày chung kết sắp tới để tìm được một đáp án phù hợp nhất.