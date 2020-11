Kỷ Nguyên Hải Tặc - Webgame dựa theo One Piece do người Việt phát triển

Kỷ Nguyên Hải Tặc là webgame nhập vai chiến thuật được thiết kế và xây dựng dựa trên bộ manga nổi tiếng One Piece, đặc biệt hơn, trò chơi còn là một sản phẩm do đội ngũ làm game người Việt phát triển. Dự kiến, Kỷ Nguyên Hải Tặc sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 11 này.

Bước vào trong game, người chơi sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc trong bộ truyện tranh One Piece như Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp,... Hệ thống thiết kế nhân vật - cảnh vật trong Kỷ Nguyên Hải Tặc mặc dù khá quen thuộc với fan hâm mộ One Piece nhưng vẫn mang được những nét riêng tương đối đặc sắc.

Bên cạnh việc xây dựng một thế giới One Piece mới mẻ so với các sản phẩm cùng đề tài đang có trên thị trường, Kỷ Nguyên Hải Tặc còn phát triển riêng một mini-client để phục vụ game thủ, xóa tan nỗi lo "Adobe khai tử Flash". Tất nhiên, với mini-client này, việc trải nghiệm trò chơi chắc chắn cũng sẽ trở nên mượt mà hơn so với trên trình duyệt web.

Nhìn chung, với nhiều tính năng mới ưu việt, hệ thống tướng, kỹ năng, thú cưỡi,... được phát triển bởi đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, bám sát theo đúng nguyên tác One Piece, Kỷ Nguyên Hải Tặc hứa hẹn sẽ mang đến cho game thủ những cuộc chinh phục đại hải trình vô cùng hấp dẫn.