Phim Resident Evil mới sẽ ‘giống hệt game’

Loạt phim Resident Evil gốc do Milla Jovovich thủ vai chính và đạo diễn bởi Paul W.S. Anderson là vài bộ phim thành công ấn tượng, đạt doanh thu phòng vé khá cao trong thời điểm mà các bộ phim chuyển thể từ game thường đầy rủi ro. Tuy nhiên, có một điều khiến người hâm mộ hơi thất vọng là hiếm khi các bộ phim thể hiện trung thực các câu chuyện trong game mà thường thay thế các câu chuyện và nhân vật Resident Evil đã có tên tuổi bằng phiên bản riêng của họ với những ý tưởng tương tự.

Một ví dụ rõ ràng là Jovovich, người đã đóng vai một người phụ nữ tên là Alice, một nhân vật chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ phần nào của Resident Evil. Trong suốt 6 bộ phim Alice đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu được lấy cảm hứng từ các trò chơi gốc và một số nhân vật trong trò chơi sẽ xuất hiện, như Albert Wesker hoặc Jill Valentine. Tuy nhiên, họ thường chỉ là những nhân vật phụ và hiếm khi ở lại lâu hơn một hoặc hai bộ phim.

Sau khi loạt phim kết thúc với Resident Evil: The Final Chapter, người hâm mộ vẫn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo một số dự đoán, một bộ phim Resident Evil khác được công bố đang được thực hiện và sắp ra mắt. Tuy nhiên, lần này bộ phim lấy cảm hứng trực tiếp từ 2 trò chơi đầu tiên.

Bộ phim đầu tiên trong loạt này sẽ là Resident Evil: Welcome to Raccoon City, và nó sẽ có sự tham gia của một số nhân vật mang tính biểu tượng từ 2 trò chơi đầu tiên, bao gồm cả Albert Wesker, do Tom Hopper thủ vai. Trong khi Wesker bắt đầu như một đồng minh trong Resident Evil đầu tiên, anh ta nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của seri, và theo Hopper họ hy vọng sẽ đi sâu vào tiểu sử của nhân vật phản diện.

Không chỉ vậy, thiết kế bối cảnh của bộ phim sẽ lấy cảm hứng từ các game gốc, bao gồm cả sự xuất hiện từ Biệt thự Spencer mang tính biểu tượng của trò chơi đầu tiên. Hopper thậm chí còn được khuyến khích chơi game để nghiên cứu nhân vật, cố gắng tạo lại cảm giác hồi hộp trong lâu đài khi những kẻ thù trong Resident Evil ẩn nấp khắp mọi ngóc ngách.

Đó là những tin tức tuyệt vời dành cho những người hâm mộ Resident Evil, những người chắc chắn sẽ rất hào hứng khi thấy một số trò chơi cổ điển đó được tái hiện trong phim hành động. Hy vọng rằng họ sẽ thành công và thực sự khiến khán giả phải kinh ngạc khi bộ phim ra mắt.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City dự kiến ra mắt vào ngày 3.9.2021.