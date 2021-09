Phim Super Mario với sự tham gia của Chris Pratt sẽ ra mắt vào tháng 12

Theo CNET, các chương trình Nintendo Direct thường được làm về trò chơi điện tử của Switch mới, nhưng một trong những thông báo đáng chú ý nhất từ buổi giới thiệu ngày 16.9 lại không phải về một trò chơi điện tử nào cả. Nintendo đang hợp tác với studio sản xuất tựa phim nổi tiếng Despicable Me nổi tiếng để đưa một bộ phim Mario mới lên màn ảnh rộng, vào ngày 21.12.2021.

Nếu bạn đã từng mê mẩn bởi các bộ phim Mario trong quá khứ, trong phiên bản mới này bạn có thể yên tâm với dàn diễn viên toàn sao. Bộ phim sẽ có sự tham gia của Chris Pratt trong vai Mario, Jack Black trong vai Bowser, Seth Rogen trong vai Donkey Kong và Anya Taylor-Joy trong vai Peach.

Poster quảng cáo về sự kết hợp giữa Illumination và Nintendo

Shigeru Miyamoto, người tạo ra Mario đã nói rằng Pratt sẽ rất ‘cool’ và hứa hẹn một ‘màn trình diễn không tưởng’ từ Black với vai Bowser. Taylor-Joy cũng rất đáng chú ý. Sau vai diễn trong The Queen's Gambit, Emma và Last Night in Soho sắp tới, Taylor-Joy đã được đánh giá là một trong những nhân vật lớn tiếp theo của Hollywood. Ngoài ra, Charlie Day sẽ đóng vai Luigi và Keegan-Michael Key sẽ đóng vai Toad.

Chris Pratt sẽ vào vai Mario

Miyamoto nói: “Đây là một dự án rất hợp tác giữa Illumination và Nintendo, và bản thân tôi đang tận hưởng một quá trình sáng tạo hơi khác một chút so với việc tạo ra trò chơi. Có thể còn lâu chúng tôi mới có thể chia sẻ thêm các bản cập nhật, nhưng chúng tôi hy vọng bạn có thể mong đợi nó.”

Các phương tiện truyền thông xã hội vô cùng ‘nóng’ với những phản ứng, chủ yếu là về việc Pratt tham gia casting phim. Cũng có một số nghi ngờ rằng Charles Martinet, người lồng tiếng cho Mario trong các trò chơi điện tử của Nintendo, sẽ không đóng vai thợ sửa ống nước nổi tiếng trong phim. Tuy nhiên, Miyamoto đã lưu ý rằng Martinet sẽ có một vai bất ngờ trong phim.

Mario và Luigi trước đó đã làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng trong bộ phim Super Mario Bros năm 1993. Bộ phim năm 1993 có xếp hạng 35 trên Metacritic.