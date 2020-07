Rò rỉ thời điểm phát hành Call of Duty 2020

Cư dân mạng mới đây vừa xôn xao khi trên Internet xuất hiện thông tin về Doritos 2 XP. Theo đó tên của game mới rõ ràng sẽ là Call of Duty : Black Ops Cold War như tin đồn trước đây, cùng với một logo mới. Tuy nhiên, một trong những chi tiết quan trọng là ngày chương trình quảng bá Doritos của Call of Duty 2020 bắt đầu, và nó có thể tiết lộ tháng phát hành của game sắp tới.

Trên ấn phẩm của Call of Duty 2020 Doritos cho thấy chương trình quảng bá sẽ bắt đầu từ ngày 5.10.2020. Như bạn đọc đã biết, thời điểm quảng bá Call of Duty: Modern Warfare Doritos 2 XP đã bắt đầu vào cùng ngày năm ngoái.

Điều này có nghĩa là rất có thể ngày phát hành của Call of Duty 2020 sẽ là một thời điểm nào đó trong tháng 10, trong đó có năm ngày đặc biệt là có khả năng xảy ra nhất. Vì thông thường các game Call of Duty thường được ra mắt vào các ngày thứ 6, giả sử năm nay Activision vẫn theo lịch trình này thì có khả năng những ngày này có thể là ngày 9, 16, 23 hoặc 30.10. Và trong số những khả năng đó, ngày 23 hoặc 30.10 dường như là khả thi nhất, vì các game Call of Duty có xu hướng phát hành gần tháng 11. Tất nhiên, có thể ngày phát hành Call of Duty mới sẽ muộn hơn dự kiến hoặc kế hoạch với chương trình quảng bá Doritos này thay đổi.