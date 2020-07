Call of Duty 2020 gặp hạn

Không còn là bí mật về những rắc rối của Call of Duty , những chậm trễ nghiêm trọng trong việc phát triển game đã diễn ra từ giữa năm ngoái. Call of Duty ban đầu được phát triển bởi Sledgehammer Games, và hiện nay do Treyarch tiếp quản tuy nhiên có nguồn tin cho rằng Treyarch có khả năng đã phát triển trò chơi Call of Duty của riêng mình cho năm 2021.

Điều này đặt ra câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với tựa game Call of Duty của Raven Software và Sledgehammer Games? Cả hai đã hợp tác và chịu trách nhiệm về Call of Duty 2020 trước khi Treyarch can thiệp. Một số thông tin ban đầu nói rằng tài sản của cả hai hãng game sẽ được chuyển về Treyarch, nhưng không có thông tin nào về việc hủy bỏ hoặc cập nhật tình trạng của Sledgehammer Games và Raven Software tại thời điểm này.

Để duy trì lịch phát hành hàng năm cho các phiên bản của Call of Duty, nhượng quyền thương mại được phân chia giữa ba nhà phát triển chính: Infinity Ward (Call of Duty: Modern Warfare, 2019), Treyarch (Call of Duty: Black Ops 4, 2018 ) và Sledgehammer Games (Call of Duty: WWII, 2017). Mỗi bên được giao nhiệm vụ với chu kỳ phát triển ba năm cho hạng mục tương ứng để phát triển đầy đủ trò chơi trùng với lịch phát hành hàng năm. Cấu trúc phát triển này đã được Activision sử dụng từ năm 2012, nhưng một báo cáo vào tháng 5.2019 dường như đã xác nhận điều này sẽ không còn áp dụng nữa.

Theo một số nguồn tin phiên bản 2020 ban đầu được giao cho Sledgehammer Games và Raven Software phát triển tuy nhiên do có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo tại các công ty này nên Treyarch được đưa vào chịu trách nhiệm phát triển phiên bản Call of Duty 2020. Cũng có tin đồn sự thay đổi này là để đáp trả việc Black Ops 4 không đáp ứng được kỳ vọng của nhà phát hành Activision chính vì vậy họ gia tăng áp lực và kỳ vọng lên cho Treyarch.

Cần nhấn mạnh rằng các câu hỏi có thể không cần câu trả lời, nhưng có sự thật rành rành rằng Sledgehammer Games sẽ không sản xuất bản Call of Duty năm nay. Sledgehammer Games và Raven Software đã được chuyển sang vai trò hỗ trợ, trong khi Treyarch đảm nhiệm việc phát triển chính của trò chơi Call of Duty 2020.

Đây có khả năng là lý do vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về Call of Duty, vì thông thường các bản cập nhật sẽ được tiết lộ vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm, trong khi hiện giờ đã là tháng 7 mà người hâm mộ vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Có tin đồn cho rằng Call of Duty sẽ được tiết lộ tại sự kiện PS5, nhưng ngay sau khi PS5 của PlayStation đã được tiết lộ thì giới chuyên gia trong ngành game cho rằng có khả năng người hâm mộ phải đợi tới tháng 8. Tuy nhiên với những thông tin mới nhất được tiết lộ thì nhiều người cho rằng có khả năng bản mới của Call of Duty sẽ bị lùi sang năm 2021.

Điều này cũng gợi lên những câu hỏi như nếu thực sự bản 2020 bị lùi sang 2021 thì điều gì sẽ xảy ra với phiên bản 2021 của Call of Duty? Liệu điều này sẽ tạo nên hiệu ứng domino như thế nào khi lịch trình sản xuất và hợp đồng nhượng quyền thương mại mà các công ty này đã ký? Việc trễ hạn ra mắt này sẽ tạo ra hai kết quả tiêu cực: hoặc các phiên bản Call of Duty trong tương lai gần bị trì hoãn hoặc chúng được phát hành đúng thời hạn và chấp nhận một số vấn đề và những khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Dù là trường hợp nào đi nữa thì mọi thứ vẫn không tốt cho Call of Duty vào lúc này.

Giữa những sóng gió hiện tại, các nhà phát triển của Activision và Call of Duty tiếp tục giữ im lặng. Với những thông tin rò rỉ như trên thật khó để không cho rằng việc hợp tác đang gặp khó khăn tuy nhiên người hâm mộ hy vọng mọi thứ không tệ như vẻ ngoài.

Hiện tại Call of Duty 2020 vẫn đang được phát triển, Than Niên Game sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những cập nhật mới về tựa game này.