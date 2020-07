Tiết lộ danh sách game mới trên PlayStation Now trong tháng 7.2020

PlayStation phát hành thêm ba trò chơi cho PlayStation Now streaming, với nhiều thể loại khác nhau để các game thủ trải nghiệm.

PlayStation gần đây đã thêm ba tựa game nổi tiếng khác vào danh sách trên PlayStation Now, bao gồm những game “đỉnh” như Tom Clancy's Rainbow Six Siege và Control.

Khi đăng ký thuê bao trên PlayStation Now, các thành viên được truy cập thư viện trò chơi khổng lồ bao gồm các tựa game từ PlayStation 2, 3 và 4 trên PS4 hoặc PC của họ, kiểu như Netflix phiên bản game. Vào tháng 6.2020, những người đăng ký PlayStation Now đã được cấp quyền truy cập vào Metro Exodus và Dishonored 2. Và xuyên suốt mùa dịch COVID -19, khách hàng có rất nhiều trò chơi tuyệt vời để lựa chọn như Watch Dogs 2, Street Fighter 5 và Hello Neighbor.

Được phát hành vào năm 2016, người chơi theo dõi Marcus Holloway trong Watch Dogs 2 khi anh tìm đường đến phiên bản hư cấu của San Francisco với nhóm hack DedSec, tựa game phiêu lưu hành động thế giới mở này nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và game thủ. Có cách chơi tương tự giống như người tiền nhiệm của nó, phiên bản này là câu chuyện của một nhân vật hoàn toàn mới và trong một bối cảnh mới. Có rất nhiều nội dung để người chơi khám phá trước khi ưu đãi hết hạn vào ngày 5.10.2020.

Ngoài ra trên Playstation còn có sự góp mặt của phiên bản gần đây nhất của một trong những game chiến đấu 1v1 phổ biến nhất Street Fighter 5 với bốn nhân vật mới bổ sung. Bản cập nhật miễn phí mới nhất Champion Edition đã được phát hành vào đầu năm nay vào ngày 14.2, với lối chơi cân bằng và mỗi nhân vật có một V-Skill mới.

Không kém phần quan trọng, góp mặt trong danh sách là một trò chơi sinh kinh dị tồn Hello Neighbor vốn đã bùng nổ sau khi phát hành vào tháng 12.2017. Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra những bí ẩn trong tầng hầm của hàng xóm, nhưng người chơi sẽ phải chiến đấu chống lại trí tuệ nhân tạo khi nó học lóm các chiến thuật và mánh khoé của họ. Ví dụ như khi bạn trèo qua cửa sổ sân sau, ngay lập tức một cái bẫy gấu nếu bạn định trèo lần nữa. Lén lút qua cửa trước? Sẽ có máy camera ở đó sớm thôi. Hello Neighbor là một trò chơi thú vị cho bất kỳ ai nghĩ rằng mình khôn ngoan và nhanh trí.

Những thuê bao PlayStation Now cũng có thể tìm thấy Dishonored 2, The Evil Inside 2 và Shadow of the Tomb Raider.