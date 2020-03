Theo công bố chính thức từ Sony, dịch vụ chơi game trực tuyến PlayStation Now đã chính thức bổ sung thêm hai tựa game khủng: Shadow of the Tomb Raider và Control. Đây đều là hai sản phẩm thuộc dạng chất lượng, vừa ra mắt không lâu (Shadow of the Tomb Raider là phiên bản đã được nâng cấp đồ họa phát hành sau này). Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý khác cũng vừa gia nhập danh sách game của PlayStation Now là Wolfenstein II: The New Colossus.