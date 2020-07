Brad Pitt tái xuất trong phim hành động của đạo diễn ‘Fast & Furious’

Trong bộ phim mới nhất của đạo diễn David Leitch, Brad Pitt sẽ đóng vai tay súng người Mỹ có biệt danh Ladybug. Đây sẽ là vai diễn tái xuất đầu tiên của anh trên màn ảnh rộng sau thành công vang dội với vai Cliff Booth trong Once upon a time in Hollywood của Quentin Tarantino phát hành năm 2019. Sau khi thông tin được đưa ra, nhiều khán giả kỳ vọng Brad Pitt sẽ tiếp tục mang đến nhiều pha hành động mãn nhãn trong bộ phim mới.