Con trai gốc Việt dự tiệc tại nhà Brad Pitt sau tin đồn bất hòa với bố

Sau thời gian cất công chuẩn bị, cuối cùng Brad Pitt đã được toại nguyện khi hội ngộ cả 6 người con tại bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự của nam diễn viên vào hôm 27.5 vừa qua. Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của Shiloh, con gái ruột của tài tử Once upon a time in Hollywood với vợ cũ Angelina Jolie . Được biết, Brad Pitt rất hạnh phúc bởi đây là dịp hiếm hoi cha con nam nghệ sĩ 56 tuổi có dịp đoàn tụ đông đủ kể từ khi cặp sao Ông bà Smith đổ vỡ.