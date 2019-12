Con nuôi gốc Việt không dự tiệc Giáng sinh cùng Brad Pitt vì bất hoà

Theo tạp chí nói trên, Brad Pitt đang rất hứng khởi với kỳ nghỉ lễ sắp tới. Tài tử 56 tuổi dự kiến sẽ tổ chức đêm Giáng sinh ấm áp với các con của mình mà không có sự theo dõi của người giám sát. Nam diễn viên phim Once upon a time in Hollywood rất mong các con ruột của anh là Shiloh (13 tuổi) và cặp song sinh Knox - Vivienne (11 tuổi) sẽ có mặt để đoàn tụ cùng bố. Brad Pitt cảm thấy thoải mái khi ở chung với cả ba hơn các anh chị của chúng. Nam diễn viên hy vọng cha con họ sẽ có thể ăn mừng ngày lễ và nếu được thì qua đêm cùng nhau. Nguồn tin tiết lộ sao phim Đấu trường sinh tử đang rất mong đến Giáng sinh để có thể ở bên các con.

Hai người con lớn của Angelina Jolie - Brad Pitt là Maddox và Pax Thiên đều rất gần gũi mẹ và có mối quan hệ lạnh nhạt với bố ẢNH: GETTY

Ngược lại, 3 người con nuôi trong đó có cậu bé gốc Việt Pax Thiên gần như chắc chắn không có mặt tại sự kiện sum họp hiếm hoi này. Cùng với mối bất hòa với con cả Maddox, Brad Pitt được cho là không có mối quan hệ tốt đẹp với Pax Thiên trong những năm gần đây. Kể từ khi cậu con nuôi gốc Campuchia sang Hàn Quốc du học, tài tử sinh năm 1953 bắt đầu tập trung hàn gắn với con trai gốc Việt sau thời gian xa cách.

Một nguồn tin từng tiết lộ với Us Weekly hồi tháng 10.2019: “Với việc Maddox đang du học, Brad Pitt rất hy vọng Pax sẽ quan tâm đến chuyện nối lại mối quan hệ cha con thân thiết với tài tử này mà không chịu sự ảnh hưởng từ anh trai”. Thậm chí, thời gian qua, Angelina Jolie đã cố gắng để cha con họ có thời gian tương tác, gắn kết với nhau hơn song dường như mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng tốt. Bên cạnh đó, mặc dù Zahara (14 tuổi) đã có mặt trong tiệc Noel năm ngoái với Brad Pitt song ông bố 6 con không quá mong mỏi cô bé sẽ xuất hiện ở sự kiện năm nay.

Brad Pitt từng bị đồn đoán không muốn nhận nuôi Pax Thiên (trái) ẢNH: GETTY

Trong quá khứ, vợ chồng Brad Pit - Angelina Jolie hết mực cưng chiều Pax Thiên và tạo mọi điều kiện học tập, vui chơi tốt nhất cho con. Truyền thông tiết lộ những năm gần đây, mối quan hệ giữa Pax Thiên và Brad Pitt ngày một lao dốc. Hồi cuối năm 2018, tờ Us Weekly gây bất ngờ khi tiết lộ tài tử loạt phim Ocean’s từng không muốn nhận nuôi người con gốc Việt trong khi vợ cũ của anh thì ngược lại. Chuyện này từng khiến cặp sao xảy ra tranh cãi gay gắt nhưng cuối cùng nam diễn viên 56 tuổi quyết định nhún nhường và tôn trọng quyết định của bà xã. Trước thông tin này, phía Brad Pitt lên tiếng bác bỏ đồng thời khẳng định nghệ sĩ sinh năm 1953 luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc con trai 16 tuổi đúng mực.

Trái ngược với mối quan hệ không được gần gũi với Brad Pitt, Pax Thiên và Angelina Jolie lại vô cùng thân thiết. Hai mẹ con thường xuyên dành thời gian dạo phố, ăn uống, mua sắm cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Cuối tháng 11 vừa qua, sao phim Tiên hắc ám đích thân đi mua đồ trang trí, quà tặng để chuẩn bị cho sinh nhật tuổi 16 của con trai cưng. ẢNH: BACKGRID

Pax Thiên (tên tiếng Việt là Nguyễn Quang Sáng) được vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi năm 2007 tại TP.HCM. Có cha mẹ là cặp sao đình đám Hollywood, cuộc sống của Pax Thiên luôn nhận được sự quan tâm từ truyền thông lẫn công chúng. Cậu sở hữu nhiều quần áo đắt tiền, được tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa, có gia sư riêng tại nhà và được bảo vệ cẩn thận mỗi khi ra ngoài chẳng khác nào một ngôi sao. Ngoài ra, Pax Thiên cũng được Angelina Jolie cho học tiếng Việt cùng nhiều môn tự chọn khác như nấu ăn và hội họa. Mặc dù được nhận nuôi bởi cả hai vợ chồng “Ông bà Smith” nhưng cậu bé thân thiết và gắn bó với mẹ hơn cả. Em thường xuyên cùng nữ diễn viên đi mua sắm, dạo phố thậm chí tháp tùng Angelina Jolie đến các sự kiện sang trọng.