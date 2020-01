‘Once upon a time in Hollywood’ đại thắng 3 giải Quả Cầu Vàng.

Vượt qua hàng loạt đề cử nặng ký tại Quả cầu vàng 2020, Once upon a time in Hollywood (tựa Việt: Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) ghi tên mình vào danh sách những bộ phim gây ấn tượng nhất thời đại. Tác phẩm lần lượt mang về những giải thưởng danh giá như: Phim hài/ca vũ nhạc xuất sắc, Kịch bản xuất sắc (Quentin Tarantino) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Brad Pitt).

Kịch bản đào sâu hiện thực về Hollywood

Once upon a time in Hollywood xứng đáng đoạt Quả cầu vàng kể câu chuyện tình bạn giữa một tài tử sắp hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ vai) và nghệ sĩ đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt đảm nhận) cùng ngôi sao đang vụt sáng Sharon Tate (Margot Robbie góp vai). Đặt bối cảnh tại kinh đô điện ảnh Hollywood năm 1969, bộ phim vén bức màn về ngành công nghiệp khắc nghiệt nhất thế giới . Đặc biệt, tác phẩm đào sâu về sức mạnh đặc trưng của nền công nghiệp điện ảnh: dễ dàng tạo ra một biểu tượng, nhưng cũng sớm chôn vùi chính nó.

Với thời lượng hơn 2 tiếng, bộ phim lặng lẽ len lỏi vào đời tư của các nhân vật. Mặc dù nhịp phim khá chậm nhưng bộ phim đã mang một sắc thái rất đặc trưng. Các biến cố chậm rãi tiến đến, đẩy các tuyến nhân vật vào những tình huống oái ăm. Từ đây, 3 nhân vật với 3 câu chuyện đời khác nhau đã vạch trần những góc khuất đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí.

Cặp đôi Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprioLeo phối hợp ăn ý trong Ngày xửa ngày xưa... ở Hollywood. Ảnh: Columbia Pictures

Tái hiện vụ giết người dã man của giáo phái Manson

Ngoài ra, tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino thu hút sự quan tâm của công chúng khi lồng ghép sự kiện chấn động lịch sử: giáo phái “gia đình Manson” giết hại nữ diễn viên xinh đẹp Sharon Tate khi cô mang thai. Tuy nhiên, đây không phải là một tác phẩm thể hiện chủ nghĩa hiện thực như kỳ vọng.

Biên kịch kiêm đạo diễn Quentin Tarantino tiếp tục phát huy sở trường “bẻ cong lịch sử” như các tác phẩm đình đám trước đó. Trong phim, kết cục của cuộc chủ mưu thảm án “gia đình Manson” đã khiến khán giả bất ngờ khi được thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng, sự dã man và tàn độc của giáo phái này vẫn được mô tả khá chân thực và hầu như chính xác các thủ đoạn giết người biến thái.

Trong phim, Leonardo DiCaprio thể hiện vai diễn viên sắp hết thời, vật lộn với sự lụi tàn danh tiếng bản thân Ảnh: Columbia Pictures

Quay ngược thời gian về lại thập niên 1960, 1970

Once upon a time in Hollywood được xem là tác phẩm hiếm hoi trong sự nghiệp của Quentin Tarantino ẩn chứa sự êm đềm và hoài cổ. Tác phẩm được đánh giá là bức thư tình cho thời đại hoàng kim của Hollywood: từ việc tái tạo bối cảnh, trang phục đến âm nhạc chính xác như những thước phim tài liệu về Los Angeles năm 1969. Toàn bộ trang phục trong phim đều mang đậm sự giao thoa giữa thập niên 1960 và 1970 dưới bàn tay của nhà thiết kế Arianne Phillips.

Bộ phim vừa đoạt Quả cầu vàng này còn phản ánh hàng loạt xu hướng văn hóa có sức hút thời điểm đó như: kungfu, phim cao bồi, những buổi chiếu phim ngoài trời,… Tất cả đều góp phần phản ánh sự ảnh hưởng của truyền thông, phim ảnh đến nhận thức của người trẻ.

Leonardo DiCaprio tiếp tục chinh phục khán giả bằng phong cách diễn xuất trải đời Ảnh: Columbia Pictures

Dàn diễn viên gạo cội và trải đời

Không thể phủ nhận, vai diễn Rick Dalton như “đo ni đóng giày” với Leonardo DiCaprio khi có số phận đời thực khá tương đồng. Chính bản thân ngôi sao Titanic đã làm việc trong showbiz ngay từ khi anh là một đứa trẻ. Do đó, anh hoàn toàn thấu hiểu những thăng trầm của cuộc đời một diễn viên. Trong phim, chi tiết nam tài tử gây chú ý khi anh trò chuyện với một diễn viên nhí tại trường quay của một chương trình truyền hình. Sự va chạm giữa các thế hệ đã làm nổi bật tính cách của số phận trong từng vai diễn.

Brad Pitt cuốn hút với phong cách phong trần và khả năng diễn xuất ấn tượng. Ảnh: Columbia Pictures

Bên cạnh đó, tài năng của Brad Pitt lần nữa khẳng định anh là ngôi sao điện ảnh lôi cuốn nhất. Chính phong cách bụi bặm và lãng tử cùng diễn xuất nội tâm đã làm nên thành công cho vai diễn. Được biết, thù lao để nam tài tử đồng ý tham gia diễn xuất trong phim là 10 triệu USD. Đây là lần thứ 2, diễn viên này giành giải Quả cầu vàng trong vai trò diễn viên, sau giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với 12 Monkeys năm 1995. Về phía nàng “Harley Quinn” Margot Robbie, nữ diễn viên khiến khán giả đắm chìm trong sắc đẹp cổ điển của biểu tượng Sharon Tate thập niên 1960. Dù không gây đột phá bởi diễn xuất, tuy nhiên, màn hóa thân của nữ diễn viên đã vô cùng hoàn hảo. Nhận xét về “nữ hoàng nổi loạn”, nhà sản xuất cho rằng cô hoàn toàn ăn khớp với khuôn mẫu của được hình dung trong kịch bản.

Nữ quái Margot Robbie gây ấn tượng với nét đẹp cổ điển của Sharon Tate vào thập niên 1960 ở Hollywood Ảnh: Columbia Pictures

Ngoài dàn sao gạo cội, Once upon a time in Hollywood còn có sự góp mặt của đông đảo các diễn viên như: Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Bruce Dern, Al Pacino… Trước khi đại thắng tại Quả cầu vàng, tác phẩm của “quái kiệt” Quentin Tarantino từng lọt vào danh sách 100 bộ phim hay nhất từ năm 2000 đến nay do tờ The Guardian bình chọn.