'Ký sinh trùng': Phim châu Á hiếm hoi có khả năng nhận giải Quả cầu vàng 2020

Ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, Ký sinh trùng đấu với các "ngựa chiến" như Marriage Story, The Irishman, The Two Popes và Once Upon a Time in Hollywood. Trong đó, Marriage Story dường như không có đối thủ. Đây là hạng mục mà tác phẩm nhiều khả năng không thắng nổi giải. Còn 2/3 hạng mục còn lại Parasite có tương lai xán lạn. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 sẽ diễn ra vào ngày 5.1 tới (giờ địa phương) ở Mỹ.