'Ký sinh trùng' sẽ làm nên chuyện ở Oscar 2020?

Đối với hầu hết người Hàn Quốc, mùa giải thưởng phim ảnh diễn ra vào mỗi mùa đông nước Mỹ và Oscar đều là những sự kiện ở nửa vòng Trái đất bên kia, chẳng có gì đáng để ý đến quá nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện nay đã rất khác. Công chúng xứ kim chi đang thể hiện sự quan tâm lớn đến hàng loạt lễ trao giải quốc tế đã, đang và sắp diễn ra, đặc biệt là Oscar 2020. Bởi niềm kỳ vọng số một của họ - bộ phim Ký sinh trùng đang trên đường mở ra chương mới cho nền phim ảnh Hàn Quốc.

Trong các ngày hội trao giải phim ảnh năm nay, Ký sinh trùng chứng minh nó là ứng cử viên đầy xứng đáng cho cuộc đua đến Oscar 2020. Trước khi gia nhập đường đua của Giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ lần thứ 92, bộ phim hài kịch đen được vinh danh ở hàng loạt giải thưởng phim ảnh trong và ngoài nước như Rồng Xanh 2019, LHP Cannes 2019, LHP Sydney 2019, Hiệp hội phê bình phim Los Angeles 2019, Hiệp hội phê bình phim Chicago 2019…

Khán giả xứ kim chi hi vọng đạo diễn Bong Joon Ho (trái) và tài tử Song Kang Ho (phải) sẽ đem về tượng vàng Oscar cho điện ảnh Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Đến với Oscar 2020, tác phẩm tham gia tranh tài ở 4 hạng mục. Hôm 17.12, danh sách đề cử rút gọn một số hạng mục đã được công bố. Theo đó, Ký sinh trùng đã vào Top 10 đề cử Phim quốc tế hay nhất (trước đây là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất), đối đầu với Les Misérables (Pháp), Those Who Remained (Hungary), Pain and Glory (Tây Ban Nha)… Bên cạnh đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Bong Joon Ho còn góp mặt tại Top 15 đề cử hạng mục Ca khúc gốc trong phim xuất sắc nhất với bài hát A Glass of Soju.

Dự kiến, bảng đề cử Top 5 cuối cùng cho toàn bộ các hạng mục ở Oscar 2020 sẽ được thông báo vào ngày 13.1. Nếu vào Top 5, Ký sinh trùng sẽ trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này. Trước đó, chưa có một tác phẩm của xứ kim chi có thể lộ diện trong bảng đề cử Oscar cuối cùng, dù cho có nhận được nhiều lời khen và đạt thành công lớn khắp nơi trên thế giới.

Sản phẩm nghệ thuật thứ 7 của nhà làm phim họ Bong đã để lại ấn tượng mạnh khi khắc họa và so sánh sự giàu - nghèo rõ rệt thông qua hai gia đình thuộc hai tầng lớp khác nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Chia sẻ về khả năng của Ký sinh trùng tại Oscar 2020, nhà phê bình phim Yoon Sung Eun nhận xét: "Dựa trên những gì mà truyền thông Mỹ nói về bộ phim, tôi nghĩ rằng triển vọng thắng giải của Ký sinh trùng rất sáng sủa. Nhưng đối tượng chiến thắng lại được xác định bằng phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm, nên chúng ta phải đợi xem kết quả ngày trao giải mà thôi”.

Dù vậy, theo Yoon Sung Eun, câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là Ký sinh trùng có thể thắng được bao nhiêu giải Oscar chứ không phải là bộ phim có thắng được giải nào hay không. Bởi tác phẩm nhiều khả năng cũng sẽ được đề cử mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất.

Lối dẫn dắt, kịch bản, quay phim và thiết kế sản xuất trong tác phẩm được giới phê bình quốc tế tán thưởng hết lời ẢNH: INSTAGRAM NV

Đặc biệt, tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 sẽ tổ chức vào ngày 5.1.2020 (giờ địa phương), Ký sinh trùng đã nhận được ba đề cử đáng chú ý gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất nhất, Kịch bản hay nhất và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này.

Trên mặt trận thương mại, Ký sinh trùng cũng “cá kiếm” không ít. Tác phẩm thu về hơn 20 triệu đô la Mỹ (tương đương 470 tỉ đồng) khi chiếu tại xứ cờ hoa và trở thành bộ phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất năm 2019.

Dù cho có đủ tiền đề để làm nên chuyện tại Oscar 2020, nhưng nhiều chuyên gia ngành phim ảnh đều nhấn mạnh rằng khả năng một bộ phim không nói tiếng Anh như Ký sinh trùng thắng giải quan trọng nhất - Phim hay nhất ở Oscar rất khó xảy ra. Bằng chứng là cho đến nay, chỉ có 9 bộ phim có phụ đề tiếng Anh được đề cử cho Phim hay nhất Oscar, bao gồm những cái tên đáng chú ý như Ngọa hổ tàng long (2000), Roma (2018)… và không có phim nào được xướng tên tại đêm công bố. Năm ngoái, Roma nổi lên như một hiện tượng khi nhận được đến 10 đề cử. Đến tận lễ trao giải, tác phẩm nói tiếng Tây Ban Nha của đạo diễn Alfonso Cuaron mang về giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và tràn trề hi vọng thâu tóm luôn Phim hay nhất. Tuy nhiên, cuối cùng Green Book lại chiến thắng Phim hay nhất.

Nhiều người đưa ra dự đoán về việc Ký sinh trùng có thể trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Phim hay nhất Oscar 2020 ẢNH: GETTY/AFP, INSTAGRAM NV

Dù lịch sử có phần không nghiêng về Ký sinh trùng, nhưng dư luận Hàn Quốc nói chung và một số nhà phê bình phim nước này nói riêng vẫn rất lạc quan. Nhà phê bình Yoon Sung Eun nói: “Ký sinh trùng có thể sẽ vào Top 5 đề cử giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất cũng như Phim quốc tế hay nhất”. Yoon Sung Eun khẳng định: "Ngoài giải Phim quốc tế hay nhất, tôi nghĩ rằng Ký sinh trùng có thể mang về một hoặc hai giải Oscar”.

Đêm trao giải Oscar 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9.2.2020 (giờ địa phương).