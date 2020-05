Theo nguồn tin tiết lộ với Us Weekly, tài tử 57 tuổi đang rất hy vọng được gặp mặt đủ 6 đứa con của mình trong sinh nhật sắp tới của con gái cưng Shiloh. Theo kế hoạch, 6 nhóc tì nhà Brangelina sẽ kỷ niệm tuổi 14 của Shiloh tại nhà Angelina Jolie . Tuy nhiên, Brad Pitt muốn có thêm một bữa tiệc khác tại biệt thự của anh và hy vọng những đứa trẻ sẽ đến đông đủ.

Tài tử sinh năm 1963 mong các con sẽ đến dự tiệc tại nhà anh đông đủ ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Cô bé sẽ có một bữa tiệc riêng cùng mẹ và các anh chị em nhưng Brad sẽ rất hạnh phúc khi tất cả bọn trẻ đều đến tham dự bữa tiệc tại nhà anh ấy”, nguồn tin tiết lộ với tạp chí nói trên. Người này cũng bật mí: “Anh ấy đã lên kế hoạch tổ chức rất nhiều điều thú vị trong khu nhà của mình, bao gồm các trò chơi ngoài trời và những điều bất ngờ khác”. Tài tử vừa đoạt giải Oscar cũng nhờ bố mẹ mình chọn quà và gửi cho Shiloh để tạo sự ngạc nhiên cho cô bé. Brad Pitt mong chờ đây sẽ là cơ hội để cha con anh trở nên gần gũi, thân mật hơn sau những biến cố. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi tò mò rằng liệu hai con trai lớn là Maddox và Pax Thiên có tham dự tiệc tại nhà Brad Pitt hay không. Đơn giản là bởi cặp quý tử của Angelina Jolie trước đó được cho là có mối quan hệ không tốt với bố và nam diễn viên nổi tiếng này chỉ nắm tình hình của Maddox và Pax Thiên thông qua vợ cũ. Maddox và Pax Thiên (bìa phải) gần gũi với mẹ hơn là bố ẢNH: GETTY

Maddox hiện đã 18 tuổi, cậu được phép làm những gì mình muốn, bao gồm cả chuyện có đến nhà người bố nổi tiếng của mình hay không. Trong quá khứ, hai cha con đã có nhiều mối bất hòa và Maddox thường lảng tránh những câu hỏi liên quan đến tài tử Once upon a time in Hollywood. Trong khi đó, vẫn chưa có thông tin về lý do tại sao Brad Pitt không gặp con nuôi gốc Việt Pax Thiên. Đối với 4 đứa trẻ còn lại, anh được vợ cũ cho phép thăm chúng vài ngày một lần. Angelina Jolie và chồng cũ đều đang ở Los Angeles (Mỹ) và nhà của họ chỉ cách nhau 10 phút di chuyển. Điều này khiến việc qua lại giữa hai bên trở nên dễ dàng hơn.

Theo Us Weekly, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn đang cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ rạn nứt của họ kể từ khi đệ đơn ly hôn vào năm 2016 rồi trải qua cuộc chiến pháp lý căng thẳng. Cặp sao phim Ông bà Smith trở nên cởi mở, thấu hiểu đối phương nhiều hơn và cùng bàn bạc để đưa ra những quyết định tốt nhất cho con cái. Tuy nhiên, mối quan hệ đang ngày một “ấm” lên của bộ đôi quyền lực này không đồng nghĩa với việc họ có ý định “nối lại tình xưa”.