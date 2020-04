Tài tử Brad Pitt bất ngờ làm MC dự báo thời tiết

Ngày 20.4 (giờ địa phương), trong chương trình Some Good News, tập thứ 4 do nhà làm phim, diễn viên John Krasinski dẫn dắt, tài tử Brad Pitt xuất hiện trong vai trò khách mời nhưng khiến người hâm mộ bất ngờ, thích thú. Được biết, tập thứ 4 của chương trình này có thời lượng vài chục phút trong khi sự xuất hiện của nam diễn viên phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood chỉ có vài giây ngắn ngủi.

Some Good News là chương trình do đạo diễn phim Vùng đất câm lặng tạo nên từ ngày 29.3 vừa qua trên YouTube và là kênh để nam nghệ sĩ mang các tin tích cực đến khán giả giữa tình hình ảm đạm vì Covid-19. Xứ cờ hoa hiện là "ổ dịch" lớn nhất thế giới . Theo Hollywood Reporter, đây không phải lần đầu tiên Some Good News mời sao Hollywood xuất hiện trong chương trình với vai trò người dự báo thời tiết. Trước Brad Pitt , ngôi sao Robert De Niro cũng được mời với vai trò tương tự. Tính đến hiện tại, kênh Some Good News có hơn 2,1 triệu lượt khán giả đăng ký trên YouTube, mỗi tập phát sóng thu hút vài triệu đến chục triệu lượt xem.