Angelina Jolie tổn thương khi Brad Pitt vướng tin đồn hẹn hò Jennifer Aniston?

Theo Mirror, nhiều nguồn tin cho rằng Angelina Jolie đã tỏ ra không thoải mái, thậm chí giận dữ, tổn thương khi Brad Pitt ám chỉ cuộc hôn nhân thất bại của họ trong bài phát biểu tại Lễ trao giải SAG hồi tháng 1 vừa qua. Tại đây, ông bố 6 con đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Once upon a time in Hollywood . Khi lên nhận giải, tài tử phim 12 tên cướp thế kỷ đã phát biểu: “Nhân vật này là một người đàn ông nghiện ngập, cởi trần và không mấy hòa hợp với vợ mình. Thật quá nhiều điểm giống tôi”. Nguồn tin thân cận của Angelina Jolie nói rằng nữ diễn viên sinh năm 1975 cảm thấy bị thiếu tôn trọng với bởi câu nói mà chồng cũ thốt ra và cho rằng đây là một sự “cạnh khóe”. Cô càng khó chịu hơn khi Jennifer Aniston có mặt dưới sân khấu và nghe được những lời này.