Brad Pitt dự tiệc Giáng sinh ở nhà vợ cũ Jennifer Aniston

Nguồn tin của tạp chí nói trên cho biết Jennifer Aniston vừa tổ chức một bữa tiếc đầy sao trước thềm Giáng sinh với sự tham gia của những tên tuổi hạng A trong làng giải trí đồng thời là bạn thân của nữ diễn viên: Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jimmy Kimmel, Reese Witherspoon… Đáng chú ý trong số 50 khách mời dự tiệc là sự hiện diện của Brad Pitt - chồng cũ của sao phim Friends. Một người có mặt trong bữa tiệc tiết lộ với Entertainment Tonight rằng tài tử 56 tuổi đã đến nhà của vợ cũ ở khu Bel-Air, bang California (Mỹ) vào khoảng 7 giờ tối và vui vẻ tận hưởng bữa tiệc tại đây.

“Anh ấy là một trong những người đầu tiên có mặt tại bữa tiệc và là một trong hai người khách ra về cuối cùng vào khoảng 11 giờ tối”, người này chia sẻ. “Brad Pitt ăn mặc khá giản dị với chiếc áo bomber tối màu có mũ. Anh ta đến cùng với trợ lý lâu năm của mình, người này đợi anh trong xe”, nguồn tin nói thêm. Cũng theo tiết lộ của người chứng kiến, Brad Pitt rất thoải mái và vô tư trong cuộc gặp gỡ đồng thời cho biết nam diễn viên và vợ cũ không có hành động gì quá đặc biệt. “Đó đơn thuần chỉ là một cuộc tụ tập của những người bạn thân để ăn mừng kỳ lễ”, người này nói thêm.

Brad Pitt và Jennifer Aniston thuở còn bên nhau. Gần đây, cả hai có mối quan hệ khá tốt ẢNH: SHUTTERSTOCK

Đây không phải là lần đầu tiên Brad Pitt được Jennifer Aniston mời tham dự sự kiện riêng. Trước đó, vào khoảng tháng 2, tài tử phim Once upon a time in Hollywood đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của vợ cũ. Dù đã ly hôn được gần 15 năm, cặp sao vẫn coi nhau như bạn bè và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Theo nguồn tin thân cận của Brad Pitt, nghệ sĩ 56 tuổi và minh tinh Morning Show đã liên lạc với nhau vài lần kể từ sinh nhật của nữ diễn viên và giữ thái độ thân thiện, tích cực với đối phương.

Sau khi Brad Pitt đổ vỡ hôn nhân với Angelina Jolie hồi tháng 9.2016 còn Jennifer Aniston ly hôn Justin Theroux vào năm 2018, cặp sao nhiều lần bị đồn đoán “nối lại tình xưa” song cả hai đều im lặng. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với People rằng chuyện tái hợp của Brad Pitt và Jennifer Aniston khó lòng xảy ra. “Trong hơn 1 thập niên, họ đã sống một cuộc sống hoàn toàn tách biệt và trở thành những con người hoàn toàn khác so với thời gian từng bên nhau. Họ đã xa nhau quá lâu để quay lại”, người này nhấn mạnh.

Trong dịp Giáng sinh sắp tới, Brad Pitt cũng lên kế hoạch ở bên các con sau thời gian xa cách. Tuy nhiên, bữa tiệc sẽ không có sự góp mặt của 3 người con nuôi: Maddox, Pax Thiên và Zhahara ẢNH: SHUTTERSTOCK

Brad Pitt và Jennifer Aniston từng là cặp vợ chồng đình đám của làng giải trí Hollywood trong những năm đầu thập niên 2000. Cả hai kết hôn vào năm 2000 và “đường ai nấy đi” vào năm 2005 sau khi Brad Pitt ồn ào “phim giả tình thật” với bạn diễn Angelina Jolie trong Ông bà Smith. Sau khi ly hôn minh tinh 50 tuổi, tài tử loạt phim Oceans’s gắn bó với Angelina Jolie và có với cô 6 người con chung trước khi đổ vỡ vào tháng 9.2016. 10 năm sau chia tay chồng cũ, Jennifer Aniston cũng tìm được bến đỗ mới bên ông xã Justin Theroux. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài chưa đến 3 năm rồi đi đến hồi kết. Hiện cả Brad Pitt lẫn Jennifer Aniston đều đang độc thân.