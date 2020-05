Angelina Jolie và Brad Pitt bớt căng thẳng nhờ cùng chăm sóc 6 con

Sau thời gian dài tranh giành quyền nuôi con, cả Angelina Jolie lẫn Brad Pitt đều chọn cách thỏa hiệp với đối phương và cùng nhau chăm sóc 6 nhóc tì. Thời gian gần đây, sao phim Tiên hắc ám thậm chí còn tạo điều kiện cho chồng cũ và các con gặp nhau. Truyền thông Hollywood từng tiết lộ chính minh tinh 45 tuổi là cầu nối để Brad Pitt và hai con trai lớn Maddox, Pax Thiên làm hòa. Tuy nhiên nguồn tin từ Us Weekly mới đây tiết lộ tài tử Once upon a time in Hollywood không liên lạc với Maddox và Pax Thiên, có thể mối quan hệ giữa họ vẫn chưa được cải thiện sau những căng thẳng trong quá khứ. Người này cũng chỉ ra rằng dẫu không gần gũi với hai quý tử, nam diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật tin tức từ mẹ của chúng.