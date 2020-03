Angelina Jolie và Brad Pitt ‘tái hợp’ vì cuộc phẫu thuật của hai con gái

Vào ngày 8.3 Angelina Jolie tiết lộ rằng Shiloh và Zahara vừa mới trải qua các cuộc phẫu thuật nghiêm trọng: ''Sau khi con gái lớn lên bàn mổ (Zahara) thì em gái của nó (Shiloh) tiếp tục được chẩn đoán phải phẫu thuật hông''.

Nữ diễn viên cho biết hai cô con gái đã khuyến khích mẹ viết bài tiểu luận có tựa Tại sao các cô gái xứng đáng được yêu thương và tôn trọng vào ngày Quốc tế Phụ nữ đăng tải trên tạp chí Time, bởi vì họ hiểu rằng trải qua những lần thập tử nhất sinh và chiến đấu để hồi phục là điều đáng tự hào.

Jolie và chồng cũ Brad Pitt là phụ huynh của Maddox 18 tuổi, Pax 16 tuổi, Zahara 15 tuổi, Shiloh 13 tuổi và cặp song sinh 11 tuổi Vivienne và Knox. Pax, Maddox và Knox đã hỗ trợ cho các chị rất nhiều.

Shiloh xuất hiện với chiếc nạng bên cạnh mẹ Ảnh: BACKGRID

Cuộc phẫu thuật của hai con gái là lý do Brad Pitt không xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA vào tháng trước. Nam diễn viên đã nhắc đến ''nghĩa vụ gia đình'' khi nhờ bạn diễn Margot Robbie nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim Once upon a time in Hollywood (Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood). Theo tờ Six, anh đã ở bên cạnh các con của mình vào thời điểm đó.

Angelina Jolie cũng tiết lộ rằng cô rất ấn tượng với cách mọi thành viên trong gia đình bảo vệ nhau trong quãng thời gian khó khăn này. Trong quá khứ, nữ diễn viên Maleficient đã lên tiếng thừa nhận bản thân đã cắt bỏ một bên ngực cùng buồng trứng như một biện pháp phòng ngừa để tránh ung thư.