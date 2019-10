Angelina Jolie và Brad Pitt xin tòa cho thêm thời gian để dứt điểm ly hôn

Hiện Angelina Jolie đang tất bật với lịch trình quảng bá Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2 trong khi Brad Pitt vừa tái xuất màn ảnh rộng với hai phim điện ảnh: Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra

ẢNH: SHUTTERSTOCK