Jennifer Aniston buồn vì Brad Pitt làm hòa với Angelina Jolie?

Theo Mirror hôm 19.6, mối quan hệ đặc biệt đang nhen nhóm giữa Jennifer Aniston và chồng cũ Brad Pitt đã bắt đầu vấp phải những căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ việc dạo gần đây tài tử phim Once upon a time in Hollywood dành nhiều thời gian chăm sóc 6 con và cải thiện đáng kể mối quan hệ với Angelina Jolie . Chính vì bận rộn lo cho con và “bà Smith”, nam diễn viên 56 tuổi đã chểnh mảng trong việc liên lạc, hỏi han Jennifer Aniston như trước đây. Điều này khiến nữ diễn viên không khỏi buồn bã và cảm thấy xa cách với anh thêm một lần nữa.