Tỉ phú Elon Musk tiết lộ game yêu thích

Tỉ phú Elon Musk chưa bao giờ che giấu sở thích chơi game của mình, ông thường tham khảo các trò chơi trên mạng xã hội . Gần đây, một tài khoản Twitter đã hỏi Musk rång game yêu thích nhất từ trước tới giờ của ông là gì, và Elon Musk tiết lộ danh sách 7 trò chơi yêu thích của ông ấy gồm Deus Ex, Half-Life 2 , BioShock, Mass Effect 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas và Saints Row 4. Musk không chia sẻ thêm lý do tại sao ông thích các trò này nhưng trước kia ông từng nhắc đến một trong số chúng.