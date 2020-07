Tin đồn God of War PS5 sắp ra mắt

Tại sự kiện giới thiệu game PS5, God of War là một trong những game được mong chờ và đồn đại nhiều nhất. Theo nguồn tin từ kênh Youtube Moore's Law is Dead có vẻ như Sony quyết định ngừng tiết lộ God of War trên PS5 cho đến sau Showcase Xbox Games của Microsoft.

Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, Moore's Law is Dead tin rằng Sony sẽ tiết lộ trò chơi God of War PS5 mới vào một thời điểm nào đó vào tháng 8 và ngày phát hành God of War PS5 dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2021, vì vậy đây sẽ là bom tấn của Sony vào năm tới.

Đây không phải là lần đầu tiên có tin đồn Sony có sự kiện PS5 vào tháng 8. Trước đây đã có tin đồn rằng Sony có kế hoạch tổ chức một sự kiện để giới thiệu các game trên PS5 vào ngày 6.8, mặc dù chính Sony vẫn chưa xác nhận hoặc bác bỏ thông tin trên.