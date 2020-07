Top 10 game dàn trận khó nhất

Game dàn trận hay còn gọi là game chiến lược thời gian thực (RTS), khi chơi game thuộc thể loại này game thủ cần phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược và thực thi để giành chiến thắng.

Mặc dù game MOBA cũng là dạng game chiến lược nhưng thể loại game dàn trận có cách chơi khác hẳn và hiếm khi được chú ý trong thị trường ngày nay, một phần cũng vì hầu hết các game dàn trận đều khó. Chơi game dàn trận cũng đòi hỏi khả năng tiếp thu và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của game thủ, vì trong một số game mức độ trừng phạt với những sai lầm là khá nhiệt tình.

Thanh Niên Game tổng hợp danh sách 10 game dàn trận khó nhất theo trang Gamerant. Danh sách này sẽ không bao gồm các tựa game theo lượt như XCOM hoặc Darkwind: War on Wheels.

10. Supreme Commander

Ban đầu game thủ sẽ được Supreme Commander giao nhiệm vụ phòng thủ căn cứ, chính vì vậy họ sẽ cảm thấy game này cũng dễ thở. Tuy nhiên khi đến phần chơi với nhiều game thủ khác của Supreme Commander thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Giống như những trò chơi dàn trận khác, không gian để phát triển kỹ năng trong Supreme Commander là vô tận. Học cách xây dựng quân đội và điều khiển hoạt động trên chiến trường có thể là hơi quá sức cho những game thủ đã quen với màn chơi phòng thủ và chưa kịp thích ứng với thay đổi.

9. Age Of Empires II

Age of Empires II là một trong những game dàn trận hay nhất từng được tạo ra. Sự kết hợp giữa quản lý vi mô và vĩ mô tạo nên một sức hấp dẫn mà chỉ có Civilization mới có thể sánh được.

Điều khiến Age Of Empires II trở thành đỉnh của đỉnh là mức độ khó của game rất đa dạng. Hầu hết các cấp độ khó của game mang lại trải nghiệm thú vị mà game thủ mong đợi, nhưng chơi Age of Empires II ở độ khó cao nhất có thể biến thành cơn ác mộng.

Trí tuệ nhân tạo được thiết kế khiến cho kẻ thù tiến bộ qua và phát triển quân đội nhanh hơn nhiều so với cả những người chơi giỏi nhất, vì vậy có nguy cơ trận đấu sẽ kết thúc dưới 8 phút nếu game thủ không cẩn thận. Đáng ngạc nhiên là trí tuệ nhân tạo trong Age Of Empires II không gian lận để chiến thắng giống như trong hầu hết các trò chơi dàn trận khác.

8. Company Of Heroes

Trong game Company of Heroes của hãng Relic Entertainment, game thủ cũng chiến đấu để giành những tài nguyên quan trọng như trong các game dàn trận khác.

Tuy nhiên trong game này sự khác biệt nằm ở việc quản lý tài nguyên và chất lượng của những quyết định mang tính chiến lược được sử dụng trong lúc chiến đấu. Do đó sự khác biệt đẳng cấp là rất rõ ràng trong một trận tranh tài giữa những game thủ mới tham gia và những game thủ lão luyện. Thậm chí đối với những game thủ kì cựu khi chơi với trí tuệ nhân tạo của game ở những màn khó nhất cũng cảm thấy không dễ dàng gì.

7. Distant Worlds

Trong thể loại game dàn trận có một nhánh nhỏ gọi là game 4X, được viết tắt của 4 từ tiếng Anh mang nghĩa là khám phá, mở rộng, khai thác và hủy diệt. Thể loại game 4X có thời lượng chơi dài hơn, và nhấn mạnh hơn về quản lý tài nguyên so với các game dàn trận khác.

Rất ít game thể hiện được đặc trưng của thể loại 4X như Distant Worlds, trong game này game thủ nắm quyền kiểm soát một đế chế thiên hà và có thể chọn tiêu diệt những người chơi khác hoặc giành chiến thắng thông qua ngoại giao.

Quy mô quá lớn và giao diện không trực quan có thể khiến Distant Worlds trở thành cơn ác mộng đối với bất kỳ game thủ nào. Kẻ thù trí tuệ nhân tạo cũng ghê gớm ở những cấp độ khó hơn, nhưng nhiều game thủ có thể chinh phục độ khó cao nhất một khi họ được làm quen với việc tự động hóa các nhiệm vụ khác nhau. Distant Worlds cũng được cho là mang lại trải nghiệm tốt nhất trong nhóm game 4X.

6. Take Command - 2nd Manassas

Các trò chơi dàn trận thường có bối cảnh giả tưởng, hiện đại hoặc tương lai nhưng ở game Take Command - 2nd Manassas game thủ sẽ chỉ huy một đội quân trong Nội chiến Hoa Kỳ.

Sự độc đáo của Take Command nằm ở hệ thống trí tuệ nhân tạo đặc trưng, ngay cả khi chơi với độ khó thông thường cũng là một thử thách không nhỏ với game thủ. Trí tuệ nhân tạo không khoan nhượng trong game này, tạo nên một trải nghiệm khó khăn nhưng đáng nhớ.

5. Sudden Strike

Thoạt nhìn, Surupt Strike dường như bắt chước Company of Heroes và các tựa game dàn trận tương tự với bối cảnh Thế chiến II. Tuy nhiên trong Sudden Strike là một sự khác biệt khi người chơi phải vượt qua những nhiệm vụ bất khả thi.

Trong các game dàn trận khác, nông dân sẽ được sinh ra từ nhà chính, nhưng trong Sudden Strike thì không. Bạn sẽ được cấp một số lượng giới hạn một số lính và không có tài nguyên lẫn tiếp viện gì cả. Từ những lính ban đầu, game thủ sẽ phải hoàn thành một số nhiệm vụ, và từ đây những lính này sẽ tích lũy kinh nghiệm và thiện chiến hơn tuy nhiên bạn có thể sẽ mất lính do đạn hoặc thuốc nổ. Chính vì vậy mỗi cuộc chạm trán trong game đều rất căng thẳng và sẽ có những phần thưởng xứng đáng nếu người chơi vượt qua.

4. Command & Conquer: Tiberian Dawn

Hầu hết các trò chơi Command & Conquer có thể đã được nhắc đến vì trí tuệ nhân tạo khó nhằn và điêu luyện trên cơ người chơi thật. Phiên bản Tiberian Dawn thậm chí là nổi tiếng vì những nhiệm vụ rối rắm và trí tuệ nhân tạo “khôn” một cách bất công.

Trong Command & Conquer: Tiberian Dawn, trí tuệ nhân tạo được cho là “chơi ăn gian” để giành lợi thế so với người chơi, không cần biết đến tài nguyên.

3. Commandos: Behind Enemy Lines

Do thám và dàn trận nghe có vẻ như là một sự kết hợp kỳ lạ nhưng hóa ra lại rất hợp lý, Commandos: Behind Enemy Lines là minh chứng tuyệt vời cho sự kết hợp này. Được cho là có gameplay và độ khó “nghiền nát linh hồn”, trong game Commandos: Behind Enemy Lines người chơi điều khiển một đội biệt kích và phải hoàn thành nhiệm vụ theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp. Ẩn nấp và tối quan trọng, vì việc sử dụng súng vốn ồn ào và phô trương sẽ khiến bạn thất bại trong trò chơi này.

2. StarCraft II: Wings Of Liberty

StarCraft II: Wings of Liberty ra đời cách đây gần 10 năm và hiện nay vẫn còn hiện diện trong làng eSport . Blizzard đã tạo ra một game dàn trận có sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng tiếp cận và chiều sâu. Game đi theo xu hướng dàn trận với việc xây dựng quân đội và quản lý căn cứ, nhưng sắc thái với bộ kỹ năng của mỗi nhân vật tạo nên một trò chơi có chiều sâu vô hạn.

Trí tuệ nhân tạo của kẻ thù trong game này chấp nhận được, nhưng nó hơi nhạt đối với những người chơi kỳ cựu khi so với việc chơi cùng những game thủ khác.

1. Aurora 4x

Aurora 4x là đối thủ nặng ký của Distant Worlds. Mọi thứ trong game Aurora đều có thể được tinh chỉnh, từ tàu tiếp nhiên liệu đến thiết kế của tên lửa. Có nhiều menu tùy chọn đến nỗi nhiều người phải dùng đến tài liệu tham khảo bên ngoài để bắt đầu chơi.

Chiều sâu và các tùy chỉnh trong Aurora là vô địch trong thể loại này, sẽ thỏa mãn bất kỳ người hâm mộ dòng game dàn trận 4x khó tính nào muốn trải nghiệm một điều gì đó hoàn toàn mới.