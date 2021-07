Top 10 tựa game sinh tồn hay nhất trên PC

Các game sinh tồn đẩy người chơi đến giới hạn của họ, đưa ra những vấn đề hóc búa và thách thức họ tìm ra các giải pháp sáng tạo, cho dù bối cảnh có thể là giữa các vì sao, sâu dưới lòng đất hay trong các môi trường nguy hiểm khác với đầy rẫy quái vật, dị nhân, thây ma, khủng long hoặc kẻ thù nguy hiểm nhất: những người chơi khác. Dưới đây là những game sinh tồn hay nhất trên PC mà bạn có thể thử.

1. Valheim

Tóm tắt: Trải nghiệm khám phá và xây dựng căn cứ trong thế giới bên kia của người Viking

Ngày phát hành: Truy cập sớm vào ngày 2.2.2021

Tựa game sinh tồn co-op Viking Valheim đã thu hút được một lượng lớn người chơi đăng ký truy cập sớm trong thời gian ngắn và điều này cũng dễ hiểu. Valheim có một thế giới siêu to khổng lồ, những trận đánh trùm hoành tráng và hệ thống xây dựng căn cứ tuyệt vời kết hợp tuyệt vời với các yếu tố sinh tồn như nấu ăn và chế tạo.

Chơi một mình là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng Valheim thực sự hấp dẫn ở chế độ co-op và người chơi có thể bận rộn với việc xây dựng căn cứ hoặc bắt đầu hành trình đầy hiểm nguy trên biển để tìm kiếm lục địa mới.

2. Subnautica

Tóm tắt: Đây là trải nghiệm sinh tồn, chế tạo và xây dựng dưới nước.

Ngày phát hành: 23.1.2018

Trong Subnautica người chơi sẽ khám phá thế giới dưới nước bằng cách lái chiếc tàu ngầm được chế tạo thủ công của bạn qua những cảnh quan bí ẩn dưới nước. Từ các rạn san hô tuyệt đẹp đến các hang động và rãnh dưới biển sâu, bạn sẽ thu thập tài nguyên và thực phẩm, xây dựng căn cứ và đội tàu ngầm, đồng nghiên cứu công nghệ mới để giúp bạn sống sót dưới biển sâu. Thật khó để không so sánh nó với Minecraft , nhưng nhà phát triển Unknown Worlds đã đặt dấu ấn độc đáo của riêng họ vào thể loại game sinh tồn.

3. Grounded

Tóm tắt: Bạn nhỏ bé và đang cố gắng sống sót trong sân vườn của ai đó.

Ngày phát hành: Truy cập sớm kể từ ngày 28.7.2020

Trong Grounded người chơi bị thu nhỏ kích thước đến nỗi một sân vườn bình thường giờ đây giống như một khu rừng. Người chơi sẽ phải chống chọi với những con nhện sát thủ, những con chim đói meo và những con kiến khó chịu, bạn có thể xây dựng căn cứ bằng cách chặt những ngọn cỏ và đồ ăn sẽ là những con bọ nướng và nước uống là những giọt sương. Bối cảnh game tuyệt đẹp và có phần kỳ lạ dưới góc nhìn của một người có kích thước như một con bọ.

4. Frostpunk

Tóm tắt: Sinh tồn, xây dựng thành phố và vượt qua khủng hoảng trong một thế giới băng giá.

Ngày phát hành: 24.4.2018

Frostpunk là sự pha trộn giữa xây dựng thành phố, mô phỏng xã hội và sống còn trong một thế giới băng giá và nghiệt ngã. Trong tình trạng lạnh, đói, bất hạnh, bạn sẽ cần phải xây dựng một thành phố bên trong một miệng núi lửa đầy tuyết được đốt nóng bằng một lò than khổng lồ. Thu thập tài nguyên, săn tìm thức ăn và đem đến cho cư dân hy vọng vào tương lai. Đây là một game sinh tồn khắc nghiệt với những lựa chọn khó khăn đồng thời có đồ họa đẹp mắt nhất định phải thử.

5. Escape from Tarkov

Tóm tắt: Đây là một game bắn súng tàn bạo và siêu thực, trong đó người chơi sẽ tích trữ chiến lợi phẩm.

Tình trạng: Đang thử nghiệm beta

Có thể nói Escape from Tarkov đã đưa game sinh tồn lên một tầm cao mới với một chút yếu tố của game battle royale. Người chơi sẽ xuất hiện trên một bản đồ với một vài người chơi khác và vài chục NPC đối phương. Để sống sót, bạn phải đến khu vực chọn lọc ở đầu bên kia của bản đồ, đồng thời bạn có thể bán những thứ thu thập được cho người chơi khác hoặc sử dụng trong các vòng tiếp theo. Điểm đặc sắc của Escape from Tarkov chính là khả năng tùy chỉnh súng sâu sắc và cảm giác sử dụng súng siêu thực.

6. Outward

Tóm tắt: Đây là một game nhập vai giả tưởng với các yếu tố sinh tồn mạnh mẽ.

Ngày phát hành: Tháng 3.2019

Kết hợp yếu tố RPG giả tưởng và sinh tồn, trong Outward không chỉ đối mặt với những con quái vật thần bí mà còn là thế giới, trong đó người chơi phải sống còn tại một sa mạc khô cằn, cái nóng sẽ tiêu hao sức chịu đựng của bạn, trong vùng đầm lầy đầm lầy, nước có thể đầu độc bạn… Trong game thậm chí còn không có các điểm đánh dấu trên bản đồ, do đó mỗi cuộc phiêu lưu đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên nhẫn và khả năng sống còn.

7. Ark: Survival Evolved

Tóm tắt: Đây là một game sinh tồn, chế tạo và xây dựng trong thế giới khủng long

Ngày phát hành: 29.8.2017

Bị rơi gần như khỏa thân trên một bản đồ rộng lớn đầy khủng long, bạn sẽ phải đối mặt với cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt, đói khát và mất nước. Người chơi sẽ chế tạo vũ khí, xây dựng căn cứ, thuần hóa và cưỡi khủng long, đồng thời tham gia (hoặc chiến đấu) với những người chơi khác. DLC Primitive Plus miễn phí của Ark bổ sung thêm nhiều chiều sâu hơn cho việc chế tạo và trồng trọt.

8. DayZ

Tóm tắt: Người chơi sẽ tìm cách sống sót cùng lũ zombie ở vùng nông thôn Đông Âu.

Ngày phát hành: 13.12.2018

Về mặt kỹ thuật DayZ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng các yếu tố sinh tồn của DayZ rất mạnh mẽ, với hệ thống dinh dưỡng, hydrat hóa và sức khỏe phức tạp không chỉ đơn thuần là ăn, uống và băng bó vết thương.

Trong một thế giới mở đầy màu sắc và mục nát, người chơi tham gia vào các tương tác căng thẳng với những người chơi khác, tùy chỉnh vũ khí và thiết bị thủ công, và cố gắng sống còn nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

9. The Forest

Tóm tắt: Sinh tồn sau vụ tai nạn máy bay, tại một hòn đảo có bộ tộc ăn thịt người

Ngày phát hành: 30.4.2018

Trong The Forest, người chơi là người sống sót trong đống đổ nát của vụ tai nạn máy bay và bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình không hề đơn độc. Đây là một hòn đảo bí ẩn có một bộ tộc ăn thịt người đáng sợ, và trong khi bạn đấu tranh để được cho ăn và uống đủ nước, hãy xây dựng các công trình từ lều đơn giản đến nhà gỗ, và xây dựng bẫy để bẫy động vật, bạn sẽ phải bảo vệ chống lại những thổ dân đói khát. The Forest được xây dựng trong Unity 5 do đó mang đến đồ hoạ và hiệu ứng tuyệt đẹp. Thậm chí The Forest còn có phiên bản VR cho những ai quan tâm.

10. This War of Mine

Tóm tắt: Sinh tồn trong một thành phố bị chiến tranh tàn phá.

Ngày phát hành: 14.11.2014

Trong This War of Mine người chơi không nhìn thế giới từ góc nhìn của một người lính mà từ góc nhìn của một nhóm dân thường cố gắng sống sót giữa sự hỗn loạn, This War of Mine là một thể loại game sinh tồn khác biệt và tuyệt vọng. Bạn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi chăm sóc sức khỏe của những người sống sót, cả về thể chất và tinh thần. Việc tìm kiếm thức ăn và vật dụng trong đêm là một việc căng thẳng và khó khăn, và cho dù bạn có thấy điều gì đi chăng nữa thì điều đó dường như không bao giờ là đủ. Nó không chỉ là một game sinh tồn mà còn là một cái nhìn khắc nghiệt về thực tế chiến tranh.

Ngoài những tựa game được liệt kê trong danh sách những tựa game sinh tồn kể trên bạn còn biết và yêu thích tựa game nào khác? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!