Acer Swift 3X – Màn chào sân ấn tượng của Intel Iris Xe Max

Với Swift 3X được ra mắt trong sự kiện next@acer, Acer và Intel đã kết hợp cùng nhau để tạo ra một chiếc máy đồng đều ở gần như tất cả các mặt, cả về hiệu năng, thiết kế, tính năng cũng như hiệu năng của vi xử lý và đồ họa rời Intel Iris Xe Max.

Cụ thể, sản phẩm mới nhất của Acer tại thị trường Việt Nam được trang bị vi xử lý Intel Core i5 thế hệ 11 và đồ họa rời Intel Iris Xe Max, 16GB RAM và ổ cứng NVM4 512GB. Đây là các phần cứng tương đối mạnh so với một chiếc laptop mỏng nhẹ ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, để đạt được chứng nhận Intel Evo, sản phẩm có thời lượng dùng pin lâu, đủ dùng cho cả ngày dài và nạp lại năng lượng cũng nhanh.

Thiết kế

Về thiết kế, sản phẩm tương đối tối giản, với lớp vân nhám sang trọng. Khi trượt ngón tay trên bề mặt nắp máy, bạn sẽ cảm nhận được sự mượt mà của chất liệu. Phần gờ máy được điểm xuyết bằng màu xanh dương nổi bật, khác biệt hoàn toàn so với các dòng sản phẩm Swift trước đây.

Về kích thước, Swift 3X chỉ to hơn một tờ giấy A4 một chút. Độ dày của máy đạt 17,95mm và nặng chỉ 1,37kg. Đây là các con số khá tốt đối với một cỗ máy nhỏ gọn, có thể nằm gọn gàng trong bất kì chiếc balo nào. Viền màn hình của laptop rất mỏng.

Điểm thiếu sót của Swift 3X chính là không thể mở máy ra trọn vẹn 180 độ, qua đó giảm bớt sự thoải mái trong một số trường hợp sử dụng như khi đặt máy trên đùi, hoặc trong các điều kiện bàn ghế không có kích thước tiêu chuẩn.

Bàn phím trên Swift 3X được tích hợp đèn LED nền, phù hợp cho nhu cầu làm việc trong tối. Nếu muốn sử dụng bộ phím số như trên bàn phím đầy đủ, người dùng có thể kích hoạt nút Fn+F12.

Tính năng

Một trong những tiêu chuẩn cơ bản của Intel Evo chính là cảm biến vân tay để hoạt động kết hợp cùng Windows Hello, và Acer Swift 3X có một cảm biến vân tay làm việc chính xác, nhanh. Về cổng kết nối, sản phẩm có 1 cổng HDMI, 2 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C và 1 cổng tai nghe/micro kết hợp. Đây là số lượng cổng kết nối đủ để sử dụng cho nhiều nhu cầu làm việc, chơi game và giải trí khác nhau.

Màn hình 14 inch với độ phân giải FullHD của máy đạt 72% NTSC, vừa đủ cho các tác vụ thường nhật. Một ưu điểm lớn khác của Acer Swift 3X chính là pin dung lượng lớn, có thể đạt được 14 giờ làm việc với các tác vụ cơ bản như ứng dụng văn phòng, lướt web. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn mà Intel yêu cầu ở một chiếc laptop đạt chuẩn Intel Evo.

Hiệu năng

Intel Iris Xe Max thực sự là một cú hích của Intel trong lần quay trở lại thị trường đồ họa rời. VGA mới nhất của Intel đạt 1470 điểm trên 3DMark, tuy không phải là cao nhất đối với một chiếc card đồ họa rời, nhưng đủ cho các nhu cầu chơi game và làm việc cơ bản. Cụ thể, máy có thể đạt được 60 khung hình/giây ở cả Dota 2 lẫn Valorant với thiết lập đồ họa cao nhất. Đồng thời, ở thiết lập đồ họa trung bình hoặc cao, Acer Swift 3X cũng có thể gánh được một số tựa game tương đối nặng như Shadow of the Tombe Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of War hay Assassin’s Creed: Origin... với tốc độ khung hình/giây đạt từ 30 trở lên. Đó là các con số ấn tượng so với một chiếc VGA rời dành cho máy tính xách tay nhỏ gọn, vốn không sử dụng nhiều điện năng. Như đã nói, dù sử dụng kết hợp cùng Iris Xe Max nhưng sản phẩm vẫn có thể đạt được từ 8 đến 14 giờ làm việc liên tục, tùy thuộc vào thói quen sử dụng ứng dụng. Có thể nói, Intel đã tối ưu tốt sự kết hợp giữa các phần cứng của riêng mình trên Acer Swift 3X, đem lại sự đồng bộ cao cho cả hệ thống.

Bàn phím của Acer Swift 3X hoạt động tốt, phản hồi nhanh và hành trình phím vừa phải. Dù sử dụng cho soạn thảo hay chơi game, người dùng có thể nhanh chóng làm quen với bàn phím này.

Sử dụng máy cho các tác vụ sáng tạo nội dung, Intel Iris Xe Max thực sự tỏa sáng. Cụ thể, Acer Swift 3X có thể lướt qua thanh thời gian của một dự án với thiết lập 1080p và 60 khung hình/giây trên Magix Vegas Pro 15 một cách mượt mà, có độ trễ tối thiểu. Khi biên tập video ở độ phân giải 4K và 60 khung hình/giây, Intel Iris Xe Max hơi “đuối” một chút, nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, khi sử dụng các định dạng như CineForm hoặc ProRes 422 để giải mã video gốc, quá trình biên tập diễn ra mượt mà hơn.

Năng lượng

Nếu sử dụng nặng và liên tục, Acer Swift 3X có thể trụ được khoảng 5 giờ đồng hồ trước khi cần phải nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, người dùng có thể sạc nhanh pin của laptop thông qua adapter đi kèm, hoặc thậm chí là một pin sạc dự phòng có cổng USB Type-C.

Kết luận

Acer Swift 3X là một cỗ máy đồng đều được sinh ra cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Với sự góp mặt của Intel Iris Xe Max cùng các tiêu chí khác đạt chuẩn Intel Evo, máy vừa có ngoại hình nhỏ gọn, cơ động, đồng thời cũng đạt được hiệu năng cao ở cả làm việc văn phòng, biên tập hình ảnh, video và chơi game. Iris Xe Max sẽ là bước đệm để Intel tiếp tục bổ sung thêm các VGA rời hiệu năng cao cho laptop nhỏ gọn thuộc hệ sinh thái Intel Evo, và Acer Swift 3X nói riêng và dòng Swift nói chung sẽ là những viên gạch đầu tiên trong lộ trình phát triển đó.