Activision Blizzard bất ngờ rút game khỏi dịch vụ GeForce Now

GeForce Now là một trong những dịch vụ tiên phong cho xu hướng chơi game áp dụng công nghệ điện toán đám mây của Nvidia, cho phép game thủ trải nghiệm game trên chính máy chủ của nhà cung cấp, đồng thời truyền tải hình ảnh, âm thanh,... về thiết bị của người dùng. Công nghệ này cho phép chúng ta không phải phụ thuộc vào cấu hình máy (do việc vận hành game được máy chủ đảm nhiệm), mà chỉ cần một đường truyền đủ mạnh, ổn định. Hiện nay, GeForce Now chỉ đang cung cấp dịch vụ tại hai khu vực là Châu Âu và Bắc Mỹ.