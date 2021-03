AMD Radeon RX 6700 XT – Lựa chọn hấp dẫn cho nhu cầu game 1440p

Độ phân giải 1080p – Thiết lập đồ họa cao nhất:

- Total War: Three Kingdoms: 95 FPS

- Metro Exodus: 96 FPS

- Shadow of the Tomb Raider: 156 FPS

- The Division 2: 120 FPS

- Red Dead Redemption 2: 86 FPS

- CyberPunk 2077: 88 FPS

- Assassin’s Creed Valhalla: 93 FPS

Độ phân giải 1440p – Thiết lập đồ họa cao nhất:

- Total War: Three Kingdoms: 58 FPS

- Metro Exodus: 75 FPS

- Shadow of the Tomb Raider: 108 FPS

- The Division 2: 80 FPS

- Red Dead Redemption 2: 70 FPS

- CyberPunk 2077: 56 FPS

- Assassin’s Creed Valhalla: 67 FPS