AMD Ryzen 7 5800X – Lựa chọn mới của các máy tính game cao cấp

Với 8 nhân và 16 luồng, bạn sẽ có được trải nghiệm game tốt trong vài năm nữa, bởi các vi xử lý Ryzen với kiến trúc Zen 3 của AMD cũng được trang bị cho Xbox Series X và PlayStation 5. Hãy cùng khám phá xem Ryzen 7 5800X làm được gì?

Đây là vi xử lý thứ 4 trong dải sản phẩm Zen 3 vừa ra mắt của AMD, bao gồm đàn em Ryzen 5 5600X (6 nhân, 12 luồng), đàn anh Ryzen 9 5900X (12 nhân, 24 luồng) và Ryzen 9 5950X (16 nhân, 32 luồng).

Theo cảm nhận, Ryzen 7 5800X có vẻ như là vi xử lý hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại trong gia đình Zen 3. Bản thân Zen 3 đã là một kiến trúc tốt hơn trước khá nhiều bởi sự nâng cấp về băng thông bộ nhớ.

Thông số kỹ thuật của Ryzen 7 5800X Nhân: 8

Luồng: 16

Tiến trình: TSMC 7nm

Xung cơ bản: 3,8GHz

Xung tăng tốc: 4,7GHz

Bộ nhớ đệm L3: 32MB

Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4 3.200MHz

Socket: AM4

TDP: 105W

Tản nhiệt: Không kèm

Giá ra mắt: 11,6 triệu đồng

Ryzen 7 5800X có 8 nhân, 16 luồng với mức xung nhịp 3,8GHz và có khả năng tăng tốc lên 4,7GHz. Đây là thiết kế CCX giúp cho cả 8 nhân đều có quyền truy cập bộ nhớ đệm L3 32MB, đồng nghĩa với việc không có hiện tượng giảm tốc độ như ở các vi xử lý có nhiều nhân hơn. Thiết kế tương tự cũng xuất hiện trên Ryzen 5 5600X (7,9 triệu đồng) với 6 nhân và 12 luồng.

Cũng giống như các vi xử lý thế hệ trước, Ryzen 7 5800X hỗ trợ PCIe 4.0. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hữu dụng khi sử dụng cùng các ổ cứng NVMe cao cấp. AMD cũng trang bị công nghệ DirectStorage để cải thiện thời gian khởi động. Hỗ trợ bộ nhớ chính thức của 5800X là 3.200MHz trở lên.

Hiệu năng thuật toán

Khi nói về hiệu năng, có nhiều cải thiện trên Ryzen 7 5800X. Các ứng dụng chuyên nghiệp và nghiêm túc đồi hỏi nhiều luồng xử lý được hưởng lợi từ số nhân/luồng cũng như sự cải thiện ở IPC.

Điểm thử nghiệm thuật toán Cinebench R20: 625 (đơn nhân), 6055 (đa nhân)

X264 v5.0 (mã hóa video): 54 FPS

SiSoft Sandra (băng thông bộ nhớ): 35 GB/giây

3DMark Time Spy (chỉ vi xử lý): 14550 điểm

Những phần mềm như Cinebench R20 chứng kiến sự thống trị của AMD ở thế hệ trước, so với vi xử lý Intel Core i7-10700K. Nếu là người có nhu cầu render hình ảnh đồ họa, 3D cao, đây là lựa chọn rất tốt. Ở phần thử nghiệm mã hóa video, 5800X cũng đạt được 54 khung hình/giây so với đối trọng là 43 khung hình/giây.

Trải nghiệm game

Khả năng chiến game của Ryzen 7 5800X cũng khá hấp dẫn, nhỉnh hơn so với chính mình ở phiên bản trước, và dĩ nhiên cũng là so với Intel. F1 2019 cho thấy sự dẫn đầu của AMD 5800X, cao hơn 7 FPS so với 10700K ở độ phân giải 1080p. Total War: Three Kingdoms cho ra điểm số cân bằng và Metro Exodus thấp hơn một chút.

Kết quả thử nghiệm game Assassin’s Creed Odyssey: 68 FPS

F1 2019: 212 FPS

Metro Exodus: 106 FPS

Total War: Three Kingdoms: 156 FPS

Với sự ra đời của Ryzen 7 5800X, đã không còn ranh giới giữa 2 hãng. Nếu bạn muốn có hiệu năng game tốt nhất, sự lựa chọn không còn duy nhất ở đội Xanh. Mỗi một hãng sẽ được hưởng lợi từ một nhóm game nhất định, nhưng cũng không có cách biệt quá nhiều.

Kết luận

Về tổng thể, AMD Ryzen 7 5800X là một vi xử lý tốt cho phân khúc máy tính trung cao cấp. AMD hiện tại đã có thể so bì được với Intel về hiệu năng game, và làm được nhiều hơn thế nữa. Sản phẩm vẫn dẫn trước đối thủ trong một số tác vụ nặng, nên sẽ còn hữu dụng trong nhiều nhu cầu khác nhau chứ không phải chỉ game.

Nếu là một người lắp máy mới, Ryzen 7 5800X sẽ là một lựa chọn tốt. Việc hỗ trợ PCIe 4.0 cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể hướng đến sử dụng nhiều thiết bị mới trong tương lai, đặc biệt là ổ cứng.