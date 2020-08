ASUS Republic of Gamers giới thiệu ROG Zephyrus Duo 15

ROG Zephyrus Duo 15 được trang bị thiết kế đột phá, với hai màn hình độc đáo mang đến trải nghiệm tối ưu cho đa tác vụ. Việc sử dụng màn hình phụ thứ 2 sẽ giúp các game thủ làm chủ được trận đấu và các nhà sáng tạo nội dung có thể làm việc hiệu quả hơn.

Để giữ mức hiệu suất cao mà vẫn có tính di động, Zephyrus Duo 15 được trang bị hệ thống tản nhiệt chủ động AAS+ với màn hình phụ được nâng lên tạo góc nghiêng dễ sử dụng hơn, đồng thời tăng 30% luồng khí làm mát.

Toàn bộ các sản phẩm máy tính xách tay chơi game ROG Strix và Zephyrus sử dụng bộ xử lý Intel Core thế hệ 10 sẽ áp dụng keo tản nhiệt kim loại lỏng Thermal Grizzly Conductonaut. Nhờ đó, nhiệt độ có thể giảm lên tới 10 độ C tùy thuộc vào CPU.

Tốc độ và sự chính xác là những thông số quan trọng trong eSports. Toàn bộ máy tính xách tay chơi game ROG sẽ được trang bị màn hình tần số quét cao từ 144Hz đến 300Hz. Cùng với đó chính là sức mạnh đủ để mang đến số lượng khung hình và độ mượt mà cần thiết, giúp mang lại lợi thế cạnh tranh trên chiến trường và giành chiến thắng cho game thủ.

ROG Zephyrus Duo 15 – Bứt phá giới hạn

Bộ xử lý Intel Core i9-10980HK thế hệ 10 trên Zephyrus Duo 15 có 8 nhân và 16 luồng, với khả năng ép xung đi kèm với đồ họa GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q mạnh mẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất trên bất kỳ tựa games hoặc tác vụ đồ họa nào. Đi kèm sẽ là màn hình độ phân giải cao 4K với độ bao phủ màu 100% AdobeRGB dùng cho công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Ngoài ra, game thủ eSport cũng có thể chọn phiên bản sử dụng Intel Core i7-10875H và đồ họa GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q với màn hình Full HD 300Hz / 3ms. Cả hai màn hình này đều được hiệu chỉnh tại nhà máy và đạt chuẩn Pantone Validated để đảm bảo độ chính xác màu sắc. Đây chính là những bộ xử lý mạnh mẽ nhất mà người dùng có thể tìm kiểm trên những chiếc máy tính xách tay hiện tại. Ngoài ra, đi cùng với đó là những tính năng tiên tiến như công nghệ WiFi 6 và ThunderBolt3, hứa hẹn trở thành chuẩn mực của phân khúc máy tính xách tay chơi game cao cấp.

Màn hình phụ ROG ScreenPad Plus với kích thước 14,1 inch (3840 x 1100) trên ROG Zephyrus Duo 15 là màn hình phụ lớn nhất từng được trang bị trên các máy tính xách tay chơi game. Khi mở nắp máy, ROG ScreenPad Plus sẽ tự động nghiêng lên một góc 13 độ giúp người dùng dễ dàng quan sát và tương tác với màn hình cảm ứng. Do đó, người dùng có thể ứng dụng màn hình phụ này vào nhiều tình huống khác nhau ngay cả trong game lẫn sáng tạo nội dung. Đặc biệt, những nhà sáng tạo có thể sử dụng ScreenPad Plus hiển thị các thanh công cụ, dòng thời gian và tài liệu tham khảo dễ dàng với và mang lại không gian thoải mái hơn trên màn hình chính. Màn hình cảm ứng cũng hỗ trợ bút stylus ASUS Pen giúp ghi chú và phác thảo liền mạch (không đi kèm sản phẩm). ROG cũng đang làm việc với nhiều nhà phát triển phần mềm ứng dụng và games để mang lại nhiều tính năng hơn cho màn hình phụ này.

Với AAS Plus, việc nghiêng màn hình cảm ứng cao 28,5 mm sẽ mang đến một luồng khí lớn hơn và cho phép quạt hút không khí mát từ phía trên thay vì từ bên dưới. Lượng khí nạp khổng lồ này làm tăng lưu lượng khí lên tới 30% so với hệ thống AAS tiền nhiệm, tăng cường làm mát tối đa với độ ồn tối thiểu.

Thân máy Zephyrus Duo 15 sử dụng chất liệu hợp kim sang trọng, chỉ mỏng 20,9 mm và chỉ nặng 2,4 kg. Người dùng cũng có thể sạc thiết bị này qua cổng USB Power Delivery bằng các bộ sạc USB-C 65W tặng kèm, mang đến trải nghiệm cơ động cho mọi game thủ và nhà sáng tạo nội dung.

Zephyrus Duo 15 sẽ được bán với mức giá 79,99 triệu đồng cho phiên bản Intel Core i7 và 120 triệu đồngcho phiên bản Intel Core i9.

ROG Zephyrus Series được nâng cấp - Cơ động hơn

Bên cạnh Zephyrus Duo 15 hoàn toàn mới, Zephyrus S17, Zephyrus S15 và Zephyrus M15 cũng được nâng cấp lên bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ 10 cùng đồ họa GeForce RTX SUPER. Các sản phẩm này cũng hỗ trợ công nghệ Wifi 6 và Thunderbolt 3 cho tốc độ truyền tải nhanh hơn. Zephyrus S15 sẽ có mức giá là 61,99 triệu đồng còn Zephyrus S17 sẽ có mức giá là 84,99 triệu đồng.

Đặc biệt Zephyrus M15 sẽ có tùy chọn nắp máy mới lịch lãm hơn với mảng họa tiết Prism có thể thay đổi màu sắc theo góc nhìn và logo ROG được làm tinh tế ở góc dưới. ROG cũng cung cấp tùy chọn màn hình 4K UHD đạt chuẩn Pantone Validated trên Zephyrus M15 dành cho những nhà sáng tạo nội dung.

Zephyrus M15 sẽ có mức giá 41,99 triệu đồng cho phiên bản GTX 1660Ti, màn hình Full HD 240Hz dành cho game thủ và 49,99 triệu đồng cho phiên bản RTX 2060, màn hình 4K cho nhà sáng tạo nội dung.

ROG Strix Series

ROG Strix SCAR là sự lựa chọn đáng giá dành cho những nhà vô địch eSports. Strix SCAR 17 mang đến sức mạnh của một cỗ máy chiến đấu với màn hình IPS 300Hz/3ms đi kèm card đồ họa GeForce RTX 2070 SUPER mạnh mẽ trong khi Strix SCAR 15 được trang bị màn hình 240Hz/3ms cùng với đồ họa GeForce RTX 2060 hoạt động ở TDP 115W, vượt xa GeForce RTX 2060 tiêu chuẩn. Strix SCAR 17 sẽ có mức giá là 59,99 triệu đồng còn Strix SCAR 15 sẽ có mức giá 47,99 triệu đồng.

Strix G15 / Strix G17 tự hào mang đến trải nghiệm gaming cốt lõi và tinh thần của ROG với mức giá phải chăng. Được trang bị cấu hình CPU Intel Core thế hệ 10 mới nhất cùng tùy chọn đồ họa từ GeForce GTX 1650Ti hoàn toàn mới cũng mở rộng thêm sự lựa chọn cho người dùng. Màn hình cũng được nâng cấp với tùy chọn 144Hz hoặc 240Hz/3ms mang đến trải nghiệm game mượt mà không bóng mờ. Strix G15 / Strix G17 sẽ có mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

ROG Zephyrus Duo 15 cùng các tân binh Zephyrus và Strix của Asus hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào phân khúc máy tính xách tay chơi game trong mùa tựu trường và mùa mua sắm cuối năm 2020 sắp tới, với cấu hình mạnh, thiết kế thời thượng và tính năng thú vị.