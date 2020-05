BenQ EX2780Q – Màn hình Gaming tốt, sáng tạo nội dung cũng ổn

Các thông số kỹ thuật của BenQ EX2780Q được định hướng cho nhu cầu chiến game, như tốc độ quét 144Hz hay hỗ trợ AMD FreeSync. Nhưng màn hình 27 inch này còn được trang bị một số tính năng giúp sản phẩm trở nên khác biệt.

Đáng kể nhất trong số này chính là hệ thống loa tích hợp tốt, có cả subwoofer để đem lại dải bass tốt, dày hơn so với các loa tích hợp trên các màn hình khác (dành cho game hoặc giải trí), bên cạnh điều khiển từ xa. Ngoài ra, BenQ còn trang bị cho EX2780Q công nghệ HDRi cải thiện chất lượng hiển thị.

Thiết kế

Tổng thể, BenQ EX2780Q có thiết kế đẹp, các khung viền sang trọng và thanh lịch. Chân đế của sản phẩm có hình chữ nhật, cũng là nơi giữ remote một cách gọn gàng và tiết kiệm không gian.

Sự tích hợp của HDRi cũng ảnh hưởng phần nào đến thiết kế của màn hình. HDRi là công nghệ độc quyền của BenQ, trong đó hậu tố “i” đại diện cho Intelligence (thông minh). HDR cải thiện độ tương phản và dải màu động trong một khung cảnh, HDRi cải thiện chất lượng hiển thị một cách thông minh thông qua phần cứng và phần mềm.

Một cảm biến ở cạnh dưới màn hình đo đạc ánh sáng xung quanh, cho phép EX2780Q tự động điều chỉnh độ sáng cho phù hợp. Ngoài ra, HDRi còn tự động làm sáng các vùng tối mà không làm cháy các vật thể còn lại, qua đó đem lại hình ảnh cân bằng hơn. Ngoài ra, màn hình còn thay đổi cân bằng màu sắc và độ bão hòa, tùy thuộc vào nội dung được hiển thị.

EX2780Q có 2 chế độ HDRi khác nhau: Cinema HDRi và Gaming HDRi – dành cho xem phim và chơi game. Thực tế thử nghiệm cho thấy các chế độ HDRi (đặc biệt là Cinema HDRi) đem lại độ tương phản tốt hơn so với chế độ DisplayHDR.

Thông số kỹ thuật

EX2780Q có kích thước 27 inch và sử dụng tấm nền IPS 10 bit màu, với độ phân giải 2560x1440, tỉ lệ: 16:9. Mật độ điểm ảnh trên màn hình là 109 ppi, nhìn chung đủ cho một màn hình game, nhưng không lý tưởng lắm cho các nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh.

Các cổng kết nối của EX2780Q bao gồm 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort, 1 cổng USB-C và một cổng tai nghe. Cổng USB-C bên cạnh việc hỗ trợ xuất hình còn có thể truyền tải dữ liệu và cấp nguồn sạc lên đến 60W, đủ để sạc cả laptop ngay trong lúc xuất hình từ laptop sang EX2780Q.

Người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua một cần gạt ở góc phải mặt sau. Về thực tế sử dụng, điều khiển bằng cần gạt sẽ nhanh và dễ chịu hơn các nút bấm cứng trên màn hình. Có một số lựa chọn chính cho người dùng: Input, Picture, Color, Audio, Eye Care B.I+, Custom Key và System. Người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa các hồ sơ hiển thị màu sắc và độ sáng tùy theo nhu cầu sử dụng, đồng thời thay đổi chế độ phát âm thanh dựa trên thể loại nhạc. Eye Care B.I+ sẽ giúp game thủ chơi game được lâu hơn mà không gây hại đến mắt.

Độ sáng và màu sắc

BenQ cho biết EX2780Q có độ sáng là 350 nits và độ tương phản 1000:1. Thực tế cho thấy ở chế độ tiêu chuẩn, màn hình có độ sáng khoảng 224 nits, chế độ Cinema HDRi đạt 349 nits và chế độ DisplayHDR đem lại độ sáng là 470 nits. Nhìn chung, không có gì phải phàn nàn về độ sáng của sản phẩm.

Đối với khả năng tái tạo màu sắc, EX2780Q có thể đạt được 95% không gian màu DCI-P3. Đây là con số bao phủ tốt, phù hợp cho các nhu cầu làm việc đồ họa bán chuyên như biên tập video, dựng phim, render 3D hay đơn giản là xem phim.

Các nội dung tiêu chuẩn HDR cũng được hiển thị khá tốt, sáng và rõ nét hơn so với khi sử dụng cùng nội dung đó cho các màn hình tiêu chuẩn SDR bình thường.

Trải nghiệm game

Tốc độ phản hồi của EX2780Q là 0,5ms, rất nhanh so với màn hình sử dụng tấm nền IPS. Trong phần thử nghiệm HDFury 4K Diva, sản phẩm đạt 1,5ms, nhỉnh hơn một chút so với các màn hình trong cùng phân khúc.

Thử chơi và benchmark trong các tựa game như Final Fantasy XV, Shadow of the Tomb Raider và Far Cry 5, EX2780Q có được trải nghiệm tổng thể tốt. Các chế độ Game HDRi, Cinema HDRi, DisplayHDR, và SDR đều có thể tái tạo hình ảnh một cách sáng rõ. Người dùng có thể tùy chọn một trong các chế độ trên tùy thuộc vào độ “mát mắt” của mình mà không cần lo ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể.

Chất lượng âm thanh của màn hình là khá tốt, ổn hơn rất nhiều so với đại đa số màn hình tích hợp loa hiện có trên thị trường. Mặc dù vẫn phải sử dụng loa ngoài nếu muốn có chất lượng âm thanh cao hơn, nhưng hệ thống loa của EX2780Q vẫn được xem là hữu dụng trong những trường hợp cấp bách.

Kết luận

Nếu bạn muốn có một màn hình chơi game tốt, đồng thời cũng có thể sử dụng để làm các tác vụ đồ họa, xem phim khác thì rõ ràng EX2780Q hiện là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Hiện sản phẩm đang được bán lẻ trực tuyến tại Lazada với giá 10,95 triệu đồng, qua đường dẫn: https://benqurl.biz/3e9Lgci. Với công nghệ hiển thị độc quyền HDRi (Cinema HDRi và Gaming HDRi), sản phẩm sẽ rất thích hợp cho những người dùng không thích tùy biến nhiều mà chỉ cần cắm-và-chạy. Đặc biệt, hệ thống loa tích hợp sẽ làm ngạc nhiên cả những game thủ khó tính nhất. Ngoài ra, BenQ cũng có các lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn cho game thủ như EW3270U (11,99 triệu đồng) hay EW2870U (6,99 triệu đồng) (đã có) và EW3280U.