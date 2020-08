Colorful triển khai DLSS 2.0 trên Nvidia RTX 20-Series

Trong một báo cáo mới nhất, Colorful cho biết hãng đã thử nghiệm DLSS 2.0 mới trên các VGA hiện có của mình, bao gồm GTX 1660 Super, RTX 2060 Super, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super và RTX 2080 Ti trên Death Stranding mới nhất – tựa game hỗ trợ DLSS 2.0.

Các thử nghiệm được tiến hành với các chế độ khác nhau, bao gồm DLSS OFF, DLSS 2.0 Quality Mode ON và DLSS 2.0 Performance Mode ON để so sánh sự khác biệt mà công nghệ mới đem lại cho các VGA hiện hữu của Colorful.

Cần phải nói thêm là Death Stranding phiên bản trên PC đem lại trải nghiệm tốt hơn so với PS4 nhờ vào phần VGA mới, mạnh mẽ hơn đến từ Nvidia. Nhà phát triển game cũng có một số tính năng chỉ dành riêng cho phiên bản máy tính, như mở khóa giới hạn tốc độ khung hình, chế độ hình ảnh và hỗ trợ màn hình siêu rộng để đem lại trải nghiệm game tổng thể tốt nhất. DLSS 2.0 là một trong số những tính năng như vậy.

Kết quả thử nghiệm của các VGA Colorful kể trên rất khả quan. Cụ thể, ở độ phân giải FullHD, GTX 1660 Super đạt được trên 60 FPS ở chế độ DLSS OFF, thậm chí chạm mốc 90 FPS. VGA RTX 2060 Super không gặp khó khăn gì trong việc đạt được số khung hình cao – 144 FPS – kể cả khi DLSS ON.

Đối với độ phân giải 2K, Colorful GTX 1660 Super vẫn cho thấy hiệu năng ổn định với việc đạt được 60 FPS khi DLSS OFF. Một lần nữa, RTX 2060 Super vẫn tiếp tục đáp ứng được tốt các màn hình 144Hz khi đạt trên con số này dù được kích hoạt DLSS 2.0 ON.

Độ phân giải 4K vẫn không làm khó được Colorful RTX 2060 Super, với việc VGA vẫn đạt được hơn 70 FPS dù DLSS 2.0 được kích hoạt. Vì vậy, những game thủ sở hữu RTX 2070 Super, RTX 2080 Super hay Ti hoàn toàn có thể có được các trải nghiệm game tốt nhất.

Từ những bài thử nghiệm trên, có thể thấy các VGA Colorful iGame GeForce RTX 20-Series và GTX 16-Series sẽ được cải thiện hiệu năng đối với tựa game Death Stranding nói riêng và những tựa game hỗ trợ DLSS 2.0 sau này. Khi Nvidia 30-Series ra mắt, DLSS 2.0 chắc chắn sẽ xuất hiện trên các VGA mới này, nhưng giá thành sẽ không mềm chút nào. Vì vậy, các lựa chọn RTX 20-Series và GTX 16-Series vẫn là hợp lý nhất.