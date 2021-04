Corsair RM850 – Cấp nguồn đầy đủ cho các CPU và VGA mạnh nhất

Corsair RM850 là sản phẩm anh cả trong bộ ba nguồn RM (dòng không “x”), bên cạnh RM750 và RM650, tương ứng với các mức công suất 750W và 650W.

Corsair RM850 là một bộ nguồn dạng modular, trong đó toàn bộ các cáp đều có thể được tháo lắp. Sản phẩm có 2 cổng EPS và 6 cổng PCIe, hoàn toàn phù hợp cho những hệ thống sử dụng nhiều hơn 1 VGA dành cho game thủ chuyên nghiệp. Các cáp PCIe dày, đảm bảo hiệu điện thế không bị giảm khi tải cao.

Corsair RM850 sử dụng tụ điện Elite và bộ điều khiển Champion CM6901V. Bộ điều khiển này cho phép nguồn đạt được hiệu năng cao hơn dù tải nhẹ. Đây là một sự kết hợp tốt với các vi xử lý Intel, vốn được thiết kế để đạt được hiệu năng cao nhưng không ăn nhiều điện.

Tính năng bảo vệ

Corsair RM850 được tích hợp nhiều tính năng bảo vệ, bao gồm OCP, OPP, OTP và SCP. Thử nghiệm cho thấy các tính năng làm việc rất tốt. Cụ thể, OCP được kích hoạt khi các dòng 12V, 5V và 3,3V lần lượt vượt hơn 125%, 145% và 150% so với mức mặc định. Trong khi đó, OPP giúp cho nguồn có thể hoạt động lên tới công suất 1075W trước khi ngắt hệ thống. Corsair RM850 có thể chịu được nhiệt độ hoạt động tới 140 độ C trước khi OTP can thiệp.

Hệ thống thử nghiệm Vi xử lý: Intel Core i9-11900K

Bo mạch chủ: Asus Maximus XIII Hero Z590

VGA: Gigabyte Eagle OC RTX 3070 8GB

RAM: TeamGroup Xtreem 32GB (4x8GB)

Tản nhiệt: Corsair H150i RGB Pro XT

Thùng máy: FSP CMT340

Độ ồn

Khi hoạt động, ở toàn bộ các mức công suất, Corsair RM850 đều tạo ra ít tiếng ồn hơn so với đại đa số các nguồn hiện có trên thị trường. Ở mức tải 200W, nguồn có tiếng ồn khoảng 33db. Khi hoạt động ở mức 400W, độ ồn gần như không thay đổi so với 200W, đạt khoảng 35db. Và cuối cùng, ở mức công suất cao nhất, Corsair RM850 tạo ra 40,5db. Điều này cho thấy người dùng không thể cảm nhận được quạt của PSU khi hoạt động.

Nhiệt độ

Thử nghiệm nhiệt độ ở các mức công suất tương tự, chúng ta có kết quả ấn tượng. Với các mốc 200W, 400W và 100% công suất, Corsair RM850 lần lượt đạt 35, 42 và 50 độ. Điều này cho thấy sản phẩm hoạt động mát mẻ, hoàn toàn không “đóng góp” vào nhiệt độ bên trong thùng máy. Ngoài ra, việc có nhiệt độ thấp cũng giúp cho nguồn làm việc ổn định, bền bỉ và có tuổi thọ cao.

Mức hiệu suất tải của Corsair RM850 hoàn toàn có thể đạt được chứng nhận 80+ Platinum, mặc dù chỉ được định vị ở phân khúc 80+ Gold.

Hiệu suất tải

Là một bộ nguồn đạt chứng nhận 80+ Gold, Corsair RM850 có hiệu suất tải tốt. Ở phần thử nghiệm tải nặng, sản phẩm đạt hiệu suất trung bình trên 90% công suất. Cụ thể, lần lượt thử ở các mức 100W, 200W, 400W, 600W và tối đa công suất, nguồn có lần lượt tải được 88%, 91,5%, 91,5%, 90,3% và 88,8%, ổn định và đảm bảo tương xứng với giá trị đầu tư. Việc có hiệu suất tải cao như vậy giúp cho hệ thống của bạn luôn hoạt động ổn định, dù là chơi game hay làm việc nặng.

Khi hệ thống nghỉ, Corsair RM850 có hiệu suất sử dụng thấp hơn, đảm bảo tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ cho máy tính chạy các chương trình nền đều đặn. Với các mức 20W, 40W, 60W và 80W, nguồn đạt hiệu suất sử dụng là 80,4%, 82,2%, 84,9% và 87,9%.

Kết luận

RM là một trong những sản phẩm nguồn cao cấp nhất của Corsair, với thiết bị đầu bảng là RMx. Corsair RM850 tiếp tục truyền thống đó, có chất lượng cao, giá thành hợp lý hơn, và hiệu suất tải ổn định. Ngoài ra, nguồn cũng làm việc mát mẻ, êm ái và có nhiều tính năng bảo vệ cao cấp. Đó là những ưu điểm khiến cho Corsair RM850 phù hợp cho những máy tính mạnh mẽ, cho các tác vụ chơi game chuyên nghiệp cần nhiều VGA, hay làm việc đồ họa nặng cần cấp nguồn liên tục, ổn định.