Ra mắt điện thoại chiến game tầm trung OPPO Reno4 và Reno4 Pro

Với thông điệp “Tôi nổi bật, tạo khác biệt”, bộ đôi “tân binh” của OPPO mang đến hàng loạt nâng cấp ấn tượng: Thiết kế mỏng nhẹ thời thượng; camera tăng cường thuật toán trí thông minh nhân tạo cho chế độ chụp Chân dung màu AI nổi bật chủ thể; sạc nhanh siêu tốc và an toàn SuperVOOC 2.0 sạc đầy pin chỉ trong 36 phút; Hiệu năng mạnh mẽ với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 720G.

Trong chương trình ra mắt trực tuyến, thương hiệu hơn 7 năm gắn bó với thị trường Việt cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý đối tác, bạn bè truyền thông, quý khách hàng vì đã đồng hành và hỗ trợ để OPPO bền bỉ mang đến công nghệ và dịch vụ chất lượng nhất dành cho người dùng. Đặc biệt, OPPO cũng bày tỏ lòng tri ân đến toàn thể người dân, những người nơi đầu “chiến tuyến” đang nỗ lực đưa Việt Nam vượt qua khó khăn để trở lại khoẻ mạnh, thanh bình. OPPO kêu gọi cộng đồng và người dùng tin tưởng, mạnh mẽ và nâng cao ý thức cá nhân để tạo nên sức mạnh lớn, đương đầu và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Camera tăng cường AI dẫn đầu phong cách

OPPO Reno4 và Reno4 Pro cùng sở hữu bộ tứ camera đa năng: camera chính 48MP, siêu góc rộng 8MP, camera Macro 2MP và ống kính đơn sắc 2MP. Trong đó, “tân binh” nhà OPPO đặc biệt cập nhật tính năng Chân dung màu AI có thể giữ màu chủ thể trên hậu cảnh đơn sắc làm nổi bật phong cách nhân vật mà không cần thông qua ứng dụng thứ ba. Đây là “cứu cánh” cho những bức ảnh chân dung phong cách đường phố đẹp dù bối cảnh phức tạp, lộn xộn. Càng thú vị hơn, khi quay video Reno4 series bổ sung 3 hiệu ứng giả lập, giữ lại màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương của vật thể và chuyển hậu cảnh thành trắng đen và cho phép xem trước tại thời gian thực, để dễ dàng tùy chỉnh theo ý đồ sáng tạo. Chân dung đêm (Night Flare Portrait) cũng được tăng cường AI, cho ra ảnh lung linh trên nền bokeh sáng lấp lánh, nhất là trong bối cảnh nhiều đèn màu của phố thị.

Reno4 và Reno4 Pro còn trang bị nhiều tính năng quay video nổi bật trong phân khúc: Video siêu chậm với tốc độ 960 khung hình/giây, Video siêu chống rung (Ultra Steady Video 3.0) với 2 chế độ Ultra Steady Video (camera chính) và Ultra Steady Video Pro (camera góc rộng). Đặc biệt, Reno4 và Reno4 Pro còn mang thuật toán Chống rung điện tử EIS lên camera trước tăng độ mượt mà khi quay vlog cá nhân bằng ống kính selfie.

Sạc nhanh siêu tốc và an toàn

OPPO Reno4 Pro là smartphone thương mại có tốc độ sạc nhanh nhất thị trường hiện nay với SuperVOOC 2.0 công suất 65W, có thể sạc đầy viên pin 4000mAh chỉ trong 36 phút. Trong khi đó, Reno4 với sạc nhanh VOOC 4.0 30W và dung lượng pin 4015mAh, có thể sạc nhanh từ 0% đến 50% chỉ trong 20 phút, và sạc đầy chỉ trong 57 phút.

Để đảm bảo an toàn, công nghệ VOOC được trang bị 5 lớp bảo vệ nghiêm ngặt từ củ sạc, dây sạc đến cổng sạc. Đối với SuperVOOC 2.0, OPPO sử dụng cấu trúc pin kép (dual-cell). Điện thế 10V đưa vào pin sẽ được chia sẻ giữa hai viên pin 5V đặt nối tiếp, giảm hiệu ứng nóng máy khi sạc. Với những quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt, sạc nhanh VOOC đạt chứng nhận của TÜV Rheinland (Safe Fast-charge System Certification) đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Thiết kế mỏng nhẹ dẫn đầu phong cách

Với Reno4 series, người dùng trải nghiệm công nghệ hàng đầu trên một chiếc smartphone gọn gàng hơn bao giờ hết. Reno4 chỉ mỏng 7,7mm và nặng 165g. Trong khi Reno4 Pro mỏng 7,7mm và nặng chỉ 161g. Thiết kế mặt lưng tinh tế với các sắc màu chuyển động thời thượng: Xanh Thiên Hà và Đen Thiên Thạch (Reno4), Đen Sao Đêm và Trắng Tơ Lụa (Reno4 Pro).

Riêng OPPO Reno4 Pro được trang bị màn hình 90Hz thiết kế cong 3D và cảm biến lấy mẫu cảm ứng 180Hz. Tất cả mang lại trải nghiệm mượt mà, nhất là khi chơi game, xem hình trong thư viện ảnh hoặc lướt web. Sản phẩm còn được tích hợp tấm nền Super AMOLED 6,5 inch E3 có thể tái tạo hình ảnh sống động với độ sáng tối đa 800 nits, rõ nét cả dưới ánh nắng mặt trời. Reno4 Pro cũng đạt chứng chỉ bảo vệ mắt TUV Rheiland (TUV Rheiland Full Care Display Certification), đảm bảo mắt bạn luôn được an toàn, kể cả khi bạn truy cập điện thoại vào ban đêm, chơi game hay xem Netflix, YouTube...

Từ ngày 02/08 đến 07/08/2020, khi đặt trước Reno4 và Reno4 Pro, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn: ● Đặt trước Reno4, nhận ngay: 1 loa Bluetooth chính hãng OPPO trị giá 990,000 đồng; tặng ngay 500.000 đồng và chương trình trả góp 0% lãi suất. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 1,49 triệu đồng. ● Đặt trước Reno4 Pro, nhận ngay: Tai nghe chính hãng TrueWireless OPPO Enco W31 trị giá 1,99 triệu đồng; tặng ngay 1 triệu đồng và chương trình trả góp 0% lãi suất. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 2,99 triệu đồng.

Hiệu năng mạnh mẽ, nhiều trải nghiệm AI mới lạ

OPPO Reno4 và Reno4 Pro đều được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 720G, với RAM 8GB, khả năng lưu trữ 128GB (Reno4) và 256GB (Reno4 Pro) cho hiệu năng mạnh mẽ gấp nhiều lần thế hệ tiền nhiệm. Bộ đôi smartphone được trang bị hệ điều hành ColorOS 7.2 với giao diện thân thiện và hàng loạt trải nghiệm phong cách, giúp thực hiện các tác vụ nhanh hơn, cải thiện tính năng chơi game và nhiều tiện ích khác.

Riêng OPPO Reno4 được tích hợp cảm biến AI, mang đến nhiều trải nghiệm, như một trợ lý thông minh thực thụ:

- Ngăn nhìn trộm (Smart Spying Prevention): cảm biến AI và thuật toán sẽ tự động nhận diện người lạ đang xem thiết bị và ẩn toàn bộ chi tiết nội dung thông báo của smartphone

- Điều khiển không chạm (Smart AirControl) cảm biến AI nhận lệnh bằng cử chỉ vẫy tay không chạm màn hình đối với một số tác vụ: trả lời cuộc gọi và lướt web hay các mạng xã hội

- Xoay Màn Hình Thông Minh (Smart Rotation) cảm biến AI sẽ tự động nhận diện hướng mặt người dùng và hướng hiển thị màn hình để xoay chỉnh phù hợp nhất là khi đang nằm lướt web hoặc xem YouTube

- Màn hình luôn hiển thị (Smart Always-on Display): nhận diện những khi người dùng theo dõi màn hình điện thoại và giữ màn hình luôn hiển thị để theo dõi các thông tin không gián đoạn

Thông tin bán hàng

OPPO Reno4 và Reno4 Pro được bán ra chính thức vào ngày 08/08/2020 tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên troàn quốc. Reno4 (8GB + 128GB) sẽ được bán ra với 2 phiên bản màu sắc là Xanh Thiên Hà và Đen Thiên Thạch cùng giá chính thức là 8,49 triệu đồng. Trong khi đó, Reno4 Pro (8GB + 256GB) sẽ được bán ra với 2 phiên bản Đen Sao Đêm và Trắng Tơ Lụa cùng giá chính thức là 11,99 triệu đồng.