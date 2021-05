DLSS đã có mặt trên các game VR như No Man’s Sky

Có tổng cộng khoảng 9 game nhận được sự hỗ trợ của DLSS trong tháng 5, và có 3 game thuộc thể loại VR – Thực tế ảo.

Bất kì một tựa game nào nhận được sự hỗ trợ của DLSS đều đáng được hoan nghênh, bởi điều này giúp cho game thủ trải nghiệm game nặng với tốc độ khung hình cao hơn mà không cần phải nâng cấp cấu hình.

No Man’s Sky, tựa game VR được tích hợp DLSS sẽ có tốc độ khung hình tăng thêm khoảng 70% so với trước. Các bài thử nghiệm hiệu năng ở độ phân giải 4K với Performance Mode (chế độ cao nhất của DLSS) cho ra kết quả trên. Sử dụng card đồ họa RTX 3080, game thủ có thể chơi game ở độ phân giải 2160p với thiết lập đồ họa cao mà vẫn đạt được 122 khung hình/giây. Chiếc VGA yếu nhất của Nvidia có hỗ trợ DLSS là RTX 2060, có tốc độ 57 khung hình/giây khi kích hoạt công nghệ, so với 28 khung hình/giây lúc tắt.

Như đã nói, No Man’s Sky là một trong ba tựa game nhận được sự hỗ trợ của DLSS. Hai tựa game khác bao gồm The Radius – game bắn súng sinh tồn – và Wrench – game giả lập cho những người đam mê cơ khí và lắp ráp. Nvidia không chia sẻ nhiều về hiệu quả cải thiện của The Radius khi bật DLSS, nhưng Wrench thực sự bùng nổ. Khi hoạt động ở Performance Mode với độ phân giải 4K trên RTX 3090, tốc độ khung hình trong game gần như được tăng lên gấp 3 – từ 40,5 khung hình/giây lên 111. Ở độ phân giải 1440p (2K), chiếc VGA này đạt tốc độ khung hình/giây là 138,3.

Bên cạnh những tựa game kể trên, Nvidia cũng sẽ bổ sung DLSS lên 5 game khác trong tháng này. Metro Exodus: Enhanced Edition đã được nâng cấp vào đầu tháng. Các game còn lại bao gồm Amid Evil, Aron’s Adventure, Everspace 2, và Scavengers.