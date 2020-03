Galax GeForce RTX 2060 SUPER – Đơn giản, hiệu năng cao

Các sản phẩm của Galax phân cấp khá đơn giản, dẫn đầu là HOF, sau đó là dòng EX, và cuối cùng là dòng thường. Phiên bản được thử nghiệm trong bài viết thuộc nhóm sản phẩm phổ thông, nên không có nhiều điểm hấp dẫn trong thiết kế. Dù sao, khi nhìn vào vẫn có thể thấy được sự khác biệt với những thương hiệu VGA đang có mặt trên thị trường.

Thông số chi tiết của sản phẩm: 2176 nhân CUDA

Tốc độ: 1665MHz

Bộ nhớ: 8GB tốc độ 14Gbps

Băng thông bộ nhớ: 256-bit GDDR6

Kích thước: 245x134x41 mm

Thiết kế

Hộp sản phẩm không có gì khác biệt so với các VGA không thuộc nhóm HOF của Galax, đơn giản. Thực tế, hộp của Galax RTX 2060 SUPER bản thường chỉ khác bản EX ở chữ EX. Phụ kiện bên trong của VGA cũng không quá đặc biệt, bao gồm đĩa cài đặt, sách hướng dẫn và dây nguồn 3 pin sang 6 pin.

Về tổng thể, Galax GeForce RTX 2060 SUPER có thiết kế đơn giản nhưng vẫn có nét “game thủ”, với tông màu xám khá ngầu. Sản phẩm có 2 quạt 9cm, đủ để làm mát cho RTX 2060 SUPER. Mặc dù có backplate ở mặt sau, nhưng trọng lượng của VGA không quá nặng khi cầm trên tay, nếu không muốn nói là hơi nhẹ. Phần giữa của backplate là các lỗ hình chữ nhật cắt chéo, giúp thoát nhiệt cho sản phẩm được tốt hơn. Sản phẩm sử dụng 1 cổng nguồn 8 pin, tiện dụng. Mặt sau của VGA là 1 cổng DisplayPort, 1 cổng DVI và 1 cổng HDMI.

Galax RTX 2060 SUPER được trang bị 7 pha nguồn với thiết kế 6+1, đảm bảo sản phẩm hoạt động được lâu dài, ở cường độ cao, kể cả khi ép xung. Tản nhiệt của VGA sử dụng chất liệu nhôm, khá dày với 3 ống dẫn nhiệt bằng đồng, kết nối trực tiếp đến GPU, tỏa nhiệt ra hai phía mặt hông. Theo thử nghiệm thực tế, khi hoạt động ở mức xung mặc định và 100% công suất trong thời gian dài, Galax RTX 2060 SUPER có nhiệt độ tối đa và ổn định là 80 độ. Đây là một con số khá ổn bởi sản phẩm không có hệ thống tản nhiệt tốt nhất, nhưng vẫn đảm bảo được mức nhiệt độ ổn định và không quá cao.

Để tùy biến thông số của sản phẩm, Galax trang bị thêm Xtreme Tuner Plus, là một phần mềm nhỏ có giao diện sử dụng dễ dàng, sinh động. Game thủ hoàn toàn có thể tùy biến VGA một cách thoải mái.

Benchmark

Ở phần hiệu năng, Galax RTX 2060 SUPER đạt được 10.496 điểm ở phần benchmark Fire Strike Extreme 1.1, đảm bảo chiến được dễ dàng các tựa game phổ biến nhất hiện nay ở độ phân giải 1080p, với thiết lập đồ họa cao nhất.

Trong khi đó, các bài thử nghiệm ở Superposition với các mức độ phân giải FullHD và 4K lần lượt cho lại các điểm số 5272 và 7324. Cả 2 đều là những con số chấp nhận được ở một chiếc VGA chỉ có giá xấp xỉ 11 triệu đồng.

Đối với thực tế chơi game, chúng ta có các kết quả cũng rất khả quan như sau:

Battlefield V: 113 FPS ở độ phân giải 1080p, 98 FPS ở độ phân giải 2K và 55 FPS ở độ phân giải 4K. Đây là các điểm số có được ở thiết lập đồ họa cao và không bật DXR.

Crysis 3: 87 FPS ở độ phân giải 1080p, 55 FPS ở độ phân giải 2K và 40 FPS ở độ phân giải 4K. Có thể thấy Crysis 3 vẫn là một ông kẹ đáng gờm trong làng bào phần cứng máy tính, bởi tựa game đã rất lâu đời này vẫn gây khó khăn đôi chút cho các dòng VGA mới nhất hiện nay.

Ghost Recon – Wildland: 98 FPS ở độ phân giải 1080p, 70 FPS ở độ phân giải 2K và 48 FPS ở độ phân giải 4K. Đây là tựa game FPS mới được Nvidia tặng kèm cho một số game thủ khi sở hữu các VGA của hãng. Nhìn chung, game thủ có thể trải nghiệm được mượt mà tựa game này ở độ phân giải từ 2K trở xuống.

GTA 5: 126 FPS ở độ phân giải 1080p, 108 FPS ở độ phân giải 2K và 53 FPS ở độ phân giải 4K. Một tựa game cũng đã vài năm tuổi nhưng vẫn có lượng người chơi ổn định, đã được thuần hóa bởi Galax RTX 2060 SUPER.

Metro Exodus: 47 FPS ở độ phân giải 1080p, 34 FPS ở độ phân giải 2K và 24 FPS ở độ phân giải 4K. Đây là các điểm số có được khi bật DXR cao. Tựa game AAA này cuối cùng đã đem lại thử thách đáng kể cho Galax RTX 2060 SUPER. Tuy nhiên, game thủ nhìn chung vẫn có được trải nghiệm tốt ở độ phân giải 1080p.

Rise of the Tomb Raider: 159 FPS ở độ phân giải 1080p, 98 FPS ở độ phân giải 2K và 49 FPS ở độ phân giải 4K. Các fan của tựa game nhập vai đình đám này sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì mà VGA đem lại, trải nghiệm cao nhất ở độ phân giải 4K.

Galax RTX 2060 SUPER tiêu thụ khoảng 165W điện ở mức hoạt động tối đa. Đây là một con số khá ấn tượng nếu so với những gì chiếc VGA này có thể làm được.

Kết luận

Có thể thấy, Galax RTX 2060 SUPER là một lựa chọn mua sắm hợp lý ở thời điểm này. Bất kì game thủ nào sử dụng hệ thống từ Core i5 thế hệ 6 hoặc Ryzen 5 trở lên đều có thể đem lại trải nghiệm game 1080p và 2K tốt. Thậm chí trong một số trường hợp, sản phẩm còn có thể giải quyết gọn gàng độ phân giải 4K.