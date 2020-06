Galax GeForce RTX 2070 Super WTF – Mạnh mẽ, bổ sung thêm RGB

Về giá, Galax GeForce RTX 2070 Super WTF cũng khá dễ chịu, chung “mâm” với các VGA giá tốt khác trong phân khúc tầm trung. Với một chút chi phí bổ sung thêm so với phiên bản thường, game thủ sẽ có thêm một bộ quạt RGB sành điệu và phần backplate mang đậm dấu ấn cá nhân của Galax.

Galax GeForce RTX 2070 Super WTF được trang bị 3 quạt tản nhiệt lớn tích hợp đèn RGB, chiếm 2,5 khe cổng sau. Bù lại, khả năng tán và tản nhiệt của VGA là rất tốt trong điều kiện hoạt động với mức công suất 100%.

Vi xử lý đồ họa của sản phẩm vẫn là TU104, và có cùng thiết kế bo mạch với Galax GeForce RTX 2080 Super WTF. Mặt lưng của VGA được gắn một backplate khác với bình thường. Thay vì được sơn đen như truyền thống, Galax đã “đem cả vũ trụ” lên tấm backplate này. Khi mở máy, kết hợp với hệ thống đèn RGB trong thùng và cả trên VGA, vũ trụ đầy sao này sẽ trở nên lấp lánh hơn nhờ vào chất liệu sơn có chút phản quang.

Để cấp nguồn cho sản phẩm, Galax trang bị cho GeForce RTX 2070 Super 1 đầu 8 pin và 1 đầu 6 pin. Với mức tiêu thụ điện năng 215W, sản phẩm không có gì khác biệt so với phiên bản GeForce RTX 2070 Super FE do Nvidia sản xuất. Đáng tiếc là VGA không có cổng xuất hình USB Type-C.

Hệ thống thử nghiệm



Vi xử lý: Intel Core i9-10900K

Bo mạch chủ: Gigabyte Z490 Aorus Master

Tản nhiệt: ID-Cooling ZoomFlow 360X ARGB AIO

Ổ cứng: WD Black 1TB NVMe

RAM: 16GB (2x8GB) Kingston HyperX 3200MHz

Thùng máy: Aerocool NightHawk

Nguồn: Aerocool P7-750W Platinum

Mặc dù có tản nghiệt lớn và quạt mạnh mẽ, Galax GeForce RTX 2070 Super chỉ thay đổi 1 thiết lập xung nhịp, và đó là tốc độ Boost tối đa – 1815MHz. Sử dụng công cụ Extreme Tuner, game thủ có thể chọn 1 Click OC để tăng tốc độ xung nhịp cơ bản lên... 15MHz nữa. Con số này là không đủ để đem lại sự khác biệt rõ rệt trong quá trình trải nghiệm.

Thử nghiệm

Benchmark thuật toán

Trong các bài thử nghiệm thuật toán, Galax GeForce RTX 2070 Super WTF có cùng điểm số với Nvidia GeForce RTX 2070 Super FE. Khi so với những VGA GeForce RTX 2070 8GB được ép xung từ nhà sản xuất khác, sản phẩm đến từ Galax vượt lên trên với một khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, so với Nvidia GeForce RTGX 2080 Super FE, chiếc VGA này lại yếu hơn khoảng 10%. Và cuối cùng, khi so với AMD Radeon 5700XT, tùy thuộc vào bài thử nghiệm, Nvidia và AMD thay phiên nhau vượt lên.

Kết quả thử nghiệm

3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU: 33255 điểm

3DMark 2560x1440 Time Spy Graphics: 9876 điểm

3DMark 3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics: 5890 điểm

Unigine Heaven 4.0 Extreme Preset OpenGL: 154,5 FPS

Unigine Heaven 4.0 Extreme Preset DX11: 167,2 FPS

Benchmark Game

Trong phần thử nghiệm game, kết quả cũng tương tự như phần thử benchmark thuật toán, với việc Galax GeForce RTX 2070 Super WTF có cùng điểm số với các sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, khi so với AMD Radeon 5700 XT thì sản phẩm có nhỉnh hơn một chút.

Kết quả thử nghiệm game

Assassin´s Creed Odyssey 3840x2160 Ultra High Preset: 40 FPS

Assassin´s Creed Odyssey 2560x1440 Ultra High Preset: 58 FPS

Assassin´s Creed Odyssey 1920x1080 Ultra High Preset: 69 FPS

Far Cry 5 3840x2160 Ultra High Preset AA: 55 FPS

Far Cry 5 2560x1440 Ultra High Preset AA: 100 FPS

Far Cry 5 1920x1080 Ultra High Preset AA: 112 FPS

Red Dead Redemption 2 3840x2160 đồ họa Maximum: 28 FPS

Red Dead Redemption 2 2560x1440 đồ họa Maximum: 45 FPS

Red Dead Redemption 2 1920x1080 đồ họa Maximum: 54 FPS

Có thể thấy Galax GeForce RTX 2070 Super WTF nói riêng và các VGA thuộc phân khúc này nói chung có thể chiến tốt các tựa game “hot” ở độ phân giải Full HD và thiết lập đồ họa cao nhất. Khi chuyển sang độ phân giải 2K, trải nghiệm có thể sẽ “bớt ổn” hơn, nhưng vẫn chấp nhận được. Và đến độ phân giải 4K, số lượng game có thể đem lại trải nghiệm mượt mà là không nhiều. Tuy nhiên, số FPS ở thiết lập đồ họa cao nhất vẫn cao hơn 24 FPS, vẫn trong mức “chơi được”, dành cho các game thủ muốn vừa chơi game vừa khám phá đồ họa.

Tỏa nhiệt

Galax GeForce RTX 2070 Super WTF được trang bị hệ thống tản nhiệt tương đối “khủng”, với 3 quạt 90mm. Qua đó, sản phẩm đem một lưu lượng gió lớn vào lõi thép, và loại bỏ khí nóng tốt. Sản phẩm gánh được mức TDP 215W dễ dàng. Kể cả khi hoạt động ở các mốc 50%, 75% và 100%, dẫn đến việc TDP tăng lên 240W, 350 hay 380W, Galax GeForce RTX 2070 Super WTF cũng không gặp phải vấn đề nào trong việc tán và tản nhiệt.

Kết luận

Với GeForce RTX 2070 Super WTF, Galax đã chứng tỏ được mình cũng có các sản phẩm rất ổn. Cân bằng giữa hiệu năng, trang bị và giá thành, với khoảng 17 triệu đồng, game thủ có được một VGA chiến tốt game mới ở độ phân giải 2K trở xuống, và thêm vào chút RGB mới mẻ. Cũng cần phải nhắc đến là backplate đem cả vũ trụ vào thùng máy rất độc đáo. Dù kích thước của sản phẩm có thể sẽ hơi lớn với một số thùng máy, nhưng hiệu năng tổng thể và khả năng tản nhiệt của VGA rất xứng đáng để bạn hi sinh.