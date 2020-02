Hasbro bất hồi sinh Tiger LCD dành cho những game thủ hoài niệm

Hẳn chúng ta còn nhớ trò chơi cầm tay màn hình tinh thể lỏng nho nhỏ có mặt ở khắp nơi trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Giờ đây, Hasbro vì lý do nào đó đã quyết định hồi sinh chúng và chúng ta sẽ sớm có thể mua chúng với giá 14,99 đô-la mỗi cái. Đây không phải là lần đầu tiên một công ty sản xuất trò chơi khơi lại ký ức tuổi thơ của chúng ta. Trước đây, Bandai Namco từng mang Tamagotchis từ quá khứ trở về. Vấn đề đặt ra là liệu những trò chơi cầm tay đã nhàm chán trong quá khứ có khả năng gây ấn tượng với khán giả trẻ ngày nay hay không?!

Những trò chơi cầm tay LCD này không xịn như Game Boy hay Sega Gamegear, đây đúng là những trò chơi cầm tay của những gia đình không thể mua hai thiết bị trên. Những thiết bị cầm tay này thường chỉ có một trò chơi như đi cảnh, đua xe hay đá bóng.

Nói thẳng ra, các trò chơi này khá đơn điệu và nhàm chán ngay cả ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Không rõ giới trẻ hiện nay có quan tâm đến Tiger LCD nữa không khi họ sở hữu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, những thứ có thể tải hàng trăm trò chơi miễn phí trong các kho ứng dụng. Trên thực tế, với 14,99 đô-la, họ có thể thuê bao ba tháng Apple Arcade, dịch vụ đăng ký video game của Apple.

Tuy nhiên với những ai thích hoài niệm, Tiger LCD có thể làm họ nhớ đến tuổi thơ ấu nhưng với những thể loại game thời đại hơn như Sonic the Hedgehog 3, Transformers: Generation 2, The Little Mermaid, ad X-Men Project X.